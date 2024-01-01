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Які авто зі США купували українці у квітні

Майже половина усіх імпортованих з США вживаних авто – електричні.
Які авто з США купують українці: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo13 травня, 11:11
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Впродовж минулого місяця українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року, інформує Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.

  • Бензинові авто охопили 42,1%.
  • Гібридним авто належить – 7,9%.
  • Дизельним – 4%.
  • Авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y - 534 од.;
  2. Tesla Model 3 - 471 од.;
  3. Ford Escape - 271 од.;
  4. Nissan Rogue - 205 од.;
  5. Jeep Cherokee - 201 од.
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