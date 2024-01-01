Які авто зі США купували українці у квітні

Впродовж минулого місяця українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року, інформує Укравтопром.

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Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.

Бензинові авто охопили 42,1%.

Гібридним авто належить – 7,9%.

Дизельним – 4%.

Авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: