Які авто зі США купували українці у квітні

Tesla Model Y
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Впродовж минулого місяця українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року, інформує Укравтопром.
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Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.
- Бензинові авто охопили 42,1%.
- Гібридним авто належить – 7,9%.
- Дизельним – 4%.
- Авто з ГБО – 3,8%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y - 534 од.;
- Tesla Model 3 - 471 од.;
- Ford Escape - 271 од.;
- Nissan Rogue - 205 од.;
- Jeep Cherokee - 201 од.