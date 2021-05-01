Выбор автомобиля – процесс для будущего владельца приятный, поэтому мало кто доверяет его кому-то постороннему. А вот советы по нежелательным вариантам покупки могут быть более востребованы. Эксперты Авто24 подготовили информацию по этому поводу.

Называть конкретные модели, покупки которых следует избегать – дело неблагодарное. Ведь то, что не нравится одному покупателю, может полностью удовлетворять другого. А если речь идет о подержанных автомобилях, то и подавно – объективной оценки каждого экземпляра достичь просто невозможно.

Самый верный способ купить беспроблемное авто – приобрести в автосалоне распространенную на местном рынке модель авторитетного бренда

Однако, мы можем назвать качества и признаки машин любой марки и модели, при наличии которых покупать такой экземпляр не рекомендуется.

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Какие авто не стоит покупать

Экземпляры с кузовом, чьи силовые элементы поражены коррозией. Если для устранения ржавчины недостаточно будет замены навесных деталей (в первую очередь крыльев), кузову нужны сварочные работы, а то и покраска. Это требует времени и финансовых затрат, которые могут превысить стоимость машины.

Подержанный автомобиль с агрегатом или системой, имеющей славу недолговечного. Конечно, из любого правила бывают исключения, и если вам очень хочется машину б/у именно в такой комплектации, приготовьте деньги и время на поиск максимально свежего экземпляра и его диагностику.

При покупке надо избегать автомобилей с масштабными проблемами: с обширной коррозией, следами потопа, неисправным двигателем или трансмиссией

Автомобиль-утопленник. Очень часто такие машины – просто мина замедленного действия. Даже если сегодня она работает безупречно, завтра в ней может внезапно окислиться один-единственный провод или какой-то контакт – и для поиска причины понадобится несколько дней. Собственно, если продавец даст скидку на цену профилактики или замену подтопленных блоков, можно и рискнуть.

Малораспространенная в стране модель, которая на родине снята с производства. У вас будут проблемы с запчастями, вам придется либо ждать их доставки неделями, либо пристраивать что-то от других авто.

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Автомобиль малораспространенной марки, которая не имеет представительства в стране. Кроме хлопот с запчастями, владельца такого авто могут ждать трудности с сервисом, особенно если машина будет базироваться не в большом городе. Да, умельца, который знает тонкости обслуживания эксклюзивной модели и имеет фирменный софт в диагностическом сканере, всегда можно найти, но такие люди обычно живут и работают в столицах.

Надо взвешенно относиться к покупке машины малораспространенной модели и необычной комплектации

Экземпляр после работы в такси или в качестве офисной разъездной машины. Почти обязательно такая машина будет очень изношена, причем комплексно. Никакая скидка в цене не компенсирует затраты на ремонты и хлопоты по поддержанию ее в рабочем состоянии.

Автомобиль с сомнительными документами и сомнительными VIN- номерами на кузове. Даже самая интересная машина в отличном состоянии будет оставаться всего лишь грудой металла, если она зарегистрирована на умершего гражданина, находится в залоге или розыске. Не стоит верить продавцу, что все бумажные вопросы его машины легко решаются, а он просто не имеет на это времени. Если вам очень понравился такой экземпляр, просите продавца решить все проблемы, пообещав ему за это прибавку к цене.

Даже выбирая автомобиль-донор для заимствования запчастей, не стоит покупать машину с сомнительным прошлым и без документов

Иногда наши соотечественники покупают автомобиль в качестве донора – на запчасти. Но и в таком случае не стоит выбирать машину с непонятными документами и непрозрачной историей. Даже если вы не будете на ней ездить, к вам внезапно могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов, у кредиторов и даже у определенных криминальных элементов.

Рекомендация авто24

Если у вас возникло желание приобрести в чем-то необычную машину (неважно, новую или подержанную), не спешите сразу принимать решение. Посоветуйтесь с опытными людьми: с мастерами СТО, с маклерами-перекупщиками, с работниками дилерского центра. Попробуйте найти информацию в авторитетных автомобильных медиа, ведь необычные или наоборот, очень популярные модели привлекают внимание журналистов и они часто освещают подробности об определенном авто в своих статьях.

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