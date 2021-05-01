Вибір автомобіля – процес для майбутнього власника приємний, тому мало хто довіряє його комусь сторонньому. А ось поради щодо небажаних варіантів покупки можуть бути більш затребувані. Експерти Авто24 підготували інформацію щодо цього.
Називати конкретні моделі, покупки яких слід уникати – річ невдячна. Адже те, що не подобається одному покупцеві, може цілком задовольняти іншого. А якщо йдеться про вживані автомобілі, то й поготів – об’єктивної оцінки кожного екземпляра досягти просто неможливо.
Найвірніший спосіб купити безпроблемне авто – придбати в автосалоні поширену на місцевому ринку модель авторитетного бренду
Однак, ми можемо назвати якості і ознаки машин будь-якої марки і моделі, за наявності котрих купувати такий екземпляр не рекомендується.
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Які авто не варто купувати
- Екземпляри із кузовом, чиї силові елементи вражені корозією. Якщо для усунення іржі недостатньо буде заміни навісних деталей (в першу чергу крил), кузову потрібні зварювальні роботи, а то й фарбування. Це вимагає часу і фінансових витрат, які можуть перевищити вартість машини.
- Вживаний автомобіль із агрегатом або системою, що має славу недовговічного. Звісно, з будь-якого правила бувають винятки, і якщо вам дуже хочеться машину б/у саме у такій комплектації, приготуйте гроші і час на пошук максимально свіжого екземпляра та його діагностику.
При купівлі треба уникати автомобілів із масштабними негараздами: із обширною корозією, слідами потопу, несправним двигуном або трансмісією
- Автомобіль-потопельник. Дуже часто такі машини – просто міна уповільненої дії. Навіть якщо сьогодні вона працює бездоганно, завтра в ній може раптом окислитися один-єдиний дріт або якісь контакт – і для пошуку причини знадобиться кілька днів. Власне, якщо продавець дасть знижку на ціну профілактики або заміну підтоплених блоків, можна і ризикнути.
- Малопоширену в країні модель, яка на батьківщині знята з виробництва. У вас будуть проблеми із запчастинами, вам доведеться або чекати їх доставки тижнями, або прилаштовувати щось від інших авто.
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- Автомобіль рідкісного бренду, який не має представництва в країні. Крім клопоту із запчастинами, власника такого авто можуть чекати труднощі із сервісом, особливо якщо машина базуватиметься не у великому місті. Так, умільця, який знає тонкощі обслуговування ексклюзивної моделі і має фірмовий софт у діагностичному сканері, завжди можна знайти, але такі люди зазвичай живуть і працюють у столицях.
Треба виважено ставитися до купівлі машини малопоширеної моделі та незвичайної комплектації
- Екземпляр після роботи в таксі або в якості офісної роз’їзної машини. Майже обов’язково така машина буде дуже зношена, причому комплексно. Ніяка знижка у ціні не компенсує витрат на ремонти і клопоти із підтримання її у робочому стані.
- Автомобіль із сумнівними документами і сумнівними VIN- номерами на кузові. Навіть найцікавіша машина у найкращому стані залишатиметься усього лише купою металу, якщо вона зареєстрована на померлого громадянина, перебуває у заставі або розшуку. Не варто вірити продавцеві, що усі паперові питання його машини легко вирішуються, а він просто не має на це часу. Якщо вже вам дуже сподобався такий екземпляр, просіть продавця вирішити усі проблеми, пообіцявши йому за це більшу ціну.
Навіть обираючи автомобіль-донор для запозичення запчастин, не варто купувати машину із сумнівним минулим і без документів
Іноді наші співвітчизники купують автомобіль в якості донора – на запчастини. Але і в такому випадку не варто обирати машину із незрозумілими документами і непрозорою історією. Навіть якщо ви не будете на ній їздити, до вас раптом можуть виникнути питання у правоохоронних органів, у кредиторів і навіть у певних кримінальних елементів.
Рекомендація Авто24
Якщо у вас виникло бажання придбати у чомусь незвичайну машину (неважливо, нову чи вживану), не поспішайте відразу приймати рішення. Порадьтеся із досвідченими людьми: з майстрами СТО, з маклерами-перекупниками, з працівниками дилерського центру. Спробуйте знайти інформацію в авторитетних автомобільних медіа, адже незвичні або навпаки, дуже популярні моделі приваблюють увагу журналістів і вони можуть висвітлити якісь тонкощі певного авто у своїх статтях.
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