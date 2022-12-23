Так случилось, что дружелюбие автомобиля к окружающей среде мало волнует украинского владельца. С другой стороны, экологические классы автомобиля стали свидетельством его технического совершенства. Но многим водителям самое важное то, что более экологичная машина имеет более дорогие системы снижения токсичности выхлопа.

Экологический класс Евро-5, введенный в сентябре 2009 года, оказался по-настоящему радикальным. Установленные им требования к бензиновым автомобилям оказались настолько суровыми, что их решили не ужесточать даже спустя шесть лет, когда вводили следующий стандарт Евро-6. То есть касательно бензиновых легковушек нормы Евро-5 и Евро-6 одинаковы.

Визуально заметный дым из выхлопной может говорить о том, что утро морозное и сырое, или о неисправности машины. Но не об экологическом классе машины.

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По сравнению с автомобилями более ранних поколений модели с Евро-5 выбрасывают в атмосферу существенно меньше твердых частиц (сажи), оксида углерода, оксида азота и остаточных углеводородов. Но конструктивно автомобили после 2009 года не стали существенно сложнее. Ведь все основные системы, уменьшающие токсичность выхлопа, у них уже были и раньше, по стандарту Евро-4 (2005-2009 гг.). Система EGR, каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, закрытая система вентиляции картера – улучшения экологичности инженеры добились благодаря усовершенствованию этих уже имеющихся систем.

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах легковых автомобилей (г/км) Стандарт Дата введения СО ТНС NMHC NOx HC+NOx PM Дизельные двигатели Евро-1 Июль 1992 2,72 (3,16) - - - 0,97(1,13) 0,14 (0,18) Евро-2 Январь 1996 1,0 - - - 0,7 0,08 Евро-3 Январь 2000 0,64 - - 0,50 0,56 0,05 Евро-4 Январь 2005 0,50 - - 0,25 0,30 0,025 Евро-5 Сентябрь 2009 0,500 - - 0,180 0,230 0,005 Евро-6 Сентябрь 2014 0,500 - - 0,080 0,170 0,005 Бензиновые двигатели Евро-1 Июль 1992 2,72 (3,16) - - - 0,97 (1,13) - Евро-2 Январь 1996 2,2 - - - 0,5 - Евро-3 Январь 2000 1,3 0,20 - 0,15 - - Евро-4 Январь 2005 1,0 0,10 - 0,08 - - Евро-5 Сентябрь 2009 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 Евро-6 Сентябрь 2014 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005

Примечательно, что новые экологические нормы 2009 года вдвое увеличили пробег, в течение которого машина должна была сохранять заводские показатели токсичности класса Евро-5: этот километраж установили в 160 тыс. км. Интересно, что по стандартам Евро-6 (с 2014 г.) машина должна обеспечивать соответствие заявленным требованиям в течение 7 лет с даты выпуска или 700 тыс. км. пробега.

Система дожигания отработавших газов EGR – второй по важности после катализатора элемент выхлопа машины высокого экологического класса.

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Поскольку о введении новых норм сообщается заранее за несколько лет, ведущие производители начали выпускать автомобили стандарта Евро-5 раньше сентября 2009 года. Но, согласно существующей практике, в Европе новый модельный год начинается с июля предыдущего года. То есть машины европейского производства соответствуют Евро-5, начиная с 2010 года выпуска по VIN.

Несколько иная картина с моделями производства США, где автоконцерны успели выпустить машины стандарта Евро-5 еще под VIN-кодами 2009 года. А азиатские производители наоборот, в тот раз задержались с переходом на новые нормы Старого Света – японские, корейские и китайские машины имеют Евро-5 с 2013-2014 гг.

В настоящее время на автомобилях экологического класса Евро-5 не часто встретишь работающую систему нейтрализации выхлопа: они давно уже вышли из строя, а заменять их слишком дорого.

В наши дни, в начале третьего десятилетия ХХІ в., вероятно, бесполезно искать легковушки 2009 – 2014 гг., все еще сохраняющие токсичность выхлопа на уровне Евро-5. Гарантированные данным стандартом 160 тыс. км эти авто давно уже перекрыли в несколько раз, и вместо катализатора их давно оборудовали куском трубы с обманкой-эмулятором. Хотя если говорить о вторичном рынке европейских стран, то там, вероятно, еще можно найти экземпляр авто начала 2010-х с непробитым ломом катализатором. Но вряд ли он прослужит в таком состоянии достаточно долго.

Грузовики Евро-5

Экологические нормы Евро-5 для грузовых автомобилей в Евросоюзе были введены почти годом ранее – в октябре 2008 г. В Украине, как и для легковушек, этот стандарт был введен с 1 января 2016 года – для всех новых импортируемых из-за границы автомобилей, автобусов , грузовиков и тракторов.

В страны Евросоюза по состоянию на конец 2022 года можно заезжать на грузовых автомобилях с экостандартом Евро-4. Исключение – Нидерланды, где в этом году появились отдельные экологические зоны, куда без особенного разрешения не допускаются машины с параметрами выбросов ниже Евро-6.

Рекомендация Авто 24

Скорее всего, вопрос экологического стандарта машины может беспокоить вас накануне выезда за границу. Но имейте в виду, что страны ЕС впускают к себе легковые автомобили любого экологического стандарта. Ограничения по токсичности выхлопа устанавливают только в городах, в частности в центральной части большинства мегаполисов. То есть уже в пределах европейских стран нужно следить за регламентирующими эту ситуацию дорожными знаками.

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