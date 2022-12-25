Так уже сталося, що дружність автомобіля до навколишнього середовища мало хвилює українського власника. З іншого боку, екологічні класи автомобіля є свідченням його технічної досконалості. Але багатьом водіям найважливіше те, що більш екологічна машина має більш дорогі системи зниження токсичності вихлопу…

Екологічний клас Євро-5, запроваджений у вересні 2009 року, став багато у чому радикальним. Встановлені ним вимоги до бензинових автомобілів виявилися настільки жорсткими, що їх вирішили не робити більш суворими навіть через шість років, коли запроваджували наступній стандарт Євро-6. Тобто стосовно бензинових легкових машин норми Євро-5 та Євро-6 залишилися незмінними.

Візуально помітний дим з вихлопної може говорити про те, що ранок морозний і сирий, або про несправність машини. Але не про її екологічний клас.

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У порівнянні з автомобілями більш ранніх поколінь, моделі з Євро-5 викидають в атмосферу суттєво менше твердих частинок (сажі), оксиду вуглецю, оксиду азоту та залишкових вуглеводнів. Але конструктивно автомобілі після 2009 року не стали суттєво складнішими. Адже всі основні системи, які зменшують токсичність вихлопу, в них вже були і раніше, за стандартом Євро-4 (2005–2009 рр.). Система EGR, каталітичний нейтралізатор, сажовий фільтр, закрита система вентиляції картера – поліпшення екологічності інженери добилися завдяки вдосконаленню цих, уже наявних систем.

Вміст токсичних речовин у вихлопних газах легкових автомобілів (г/км) Стандарт Дата запровадження СО ТНС NMHC NOx HC+NOx PM Дизельні двигуни Євро-1 Липень 1992 2,72 (3,16) - - - 0,97(1,13) 0,14 (0,18) Євро-2 Січень 1996 1,0 - - - 0,7 0,08 Євро-3 Січень 2000 0,64 - - 0,50 0,56 0,05 Євро-4 Січень 2005 0,50 - - 0,25 0,30 0,025 Євро-5 Вересень 2009 0,500 - - 0,180 0,230 0,005 Євро-6 Вересен 2014 0,500 - - 0,080 0,170 0,005 Бензинові двигуни Євро-1 Липень 1992 2,72 (3,16) - - - 0,97 (1,13) - Євро-2 Січень 1996 2,2 - - - 0,5 - Євро-3 Січень 2000 1,3 0,20 - 0,15 - - Євро-4 Січень 2005 1,0 0,10 - 0,08 - - Євро-5 Вересень 2009 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005 Євро-6 Вересень 2014 1,00 0,100 0,068 0,060 - 0,005

Показово, що нові екологічні норми 2009 року удвічі збільшили пробіг, протягом якого машина повинна була зберігати заводські показники токсичності класу Євро-5: цей кілометраж встановили в 160 тис. км. Цікаво, що за стандартами Євро-6 (з 2014 р.) машина має забезпечувати відповідність заявленим вимогам протягом 7 років з дати випуску або протягом 700 тис. км пробігу.

Система допалювання відпрацьованих газів EGR – другий за важливістю після каталізатора елемент вихлопу машини високого екологічного класу.

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Оскільки про запровадження нових норм повідомляється за кілька років, провідні виробники почали випускати автомобілі стандарту Євро-5 раніше вересня 2009 року. Але згідно існуючої практики в Європі новий модельний рік починається з липня попереднього року. Тобто машини європейського виробництва відповідають Євро-5 починаючи з 2010 року випуску за VIN.

Трохи інша картина з моделями виробництва США, де автоконцерни встигли випустити машини стандарту Євро-5 ще під VIN-кодами 2009 року. А азіатські виробники навпаки, того разу забарилися з переходом на нові норми Старого Світу – японські, корейські та китайські машини мають Євро-5 аж з 2013–2014 рр.

В наш час на автомобілях екологічного класу Євро-5 не часто зустрінеш працюючу систему нейтралізації вихлопу: вони давно вже вийшли з ладу, а замінювати їх надто дорого.

У наші дні, на початку третього десятиріччя ХХІ ст., певно, марно шукати легкові автомобілі 2009 – 2014 рр., які все ще зберігають токсичність вихлопу на рівні Євро-5. Гарантовані цим стандартом 160 тис. км ці автівки давно вже перекрили у кілька разів, і замість каталізатора їх давно устаткували шматком труби з обманкою-емулятором. Хоча якщо говорити про вторинний ринок європейських країн, то там певно ще можна знайти екземпляр авто початку 2010-х з непробитим ломом каталізатором. Але навряд чи він прослужить у такому стані достатньо довго.

Вантажівки Євро-5

Екологічні норми Євро-5 для вантажних автомобілів в Євросоюзі були запроваджені майже на рік раніше – у жовтні 2008 р. В Україні, як і для легковиків, цей стандарт запровадили з 1 січня 2016 року – для всіх нових імпортованих з-за кордону автомобілів, автобусів, вантажівок та тракторів.

В країни Євросоюзу станом на кінець 2022 року можна заїжджати на вантажних автомобілях з екостандартом Євро-4. Виняток – Нідерланди, де цього року з’явилися окремі екологічні зони, куди не допускаються машини з параметрами викидів нижче Євро-6.

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Швидше за все, питання екологічного стандарту машини може хвилювати вас напередодні виїзду за кордон. Але майте на увазі, що країни ЄС впускають до себе легкові автомобілі будь-якого екологічного стандарту. Обмеження за токсичністю вихлопу встановлюють лише у містах, зокрема, у центральній частині більшості мегаполісів. Тобто вже у межах європейських країн треба слідкувати за дорожними знаками, що регламентують зазначену ситуацію.

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