Свои модели отзывают самые ответственные автопроизводители. Это связано с быстрым развитием технологичности и говорит о бережном отношении к потребностям клиентов.

Автопроизводители тратят большие деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недостатков. На сайте car-recalls назвали самые ответственные модели авто в Европе в 2022 году.

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Некоторые дефекты в автомобилях подмечают уже после их выпуска. Поэтому ответственным производителям приходится отзывать некоторые проблемные автомобили, чтобы поскорее устранить недостатки.

В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Она занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов ЕС с учетом автомобилей. С их помощью удается обнаружить некоторые дефекты.

В списке наиболее отзываемых автомобилей оказались самые добросовестные производители. Для них важно следить за качеством всех собственных автомобилей.

Автомобили, наиболее отзывающиеся в Европе в 2022 году:

  • 30) Ferrari - 1 отзыв 2 модели
    29) Mini - 1 отзыв 4 модели
    28) Tesla - 2 отзыва 3 модели
    27) Porsche - 2 отзыва 3 модели
    26) Lexus - 2 отзыва 4 модели
    25) Jeep - 2 отзыва 4 модели
    24) Jaguar - 2 отзыва 4 модели
    23) Honda – 2 отзыва 4 модели
    22) Suzuki - 2 отзыва 5 моделей
    21) Volvo – 2 отзыва 10 моделей
    20) Dodge – 3 отзыва 2 модели
    19) Renault - 3 отзыва 3 модели
    18) Maserati - 3 отзыва 4 модели
    17) Skoda - 3 отзыва 4 модели
    16) Seat - 3 отзыва 5 модели
    15) Fiat - 5 отзывов 4 модели
    14) Audi – 5 отзывов 12 моделей
    13) Hyundai - 6 отзывов 7 моделей
    12) Mazda - 6 отзывов 9 моделей
    11) Land Rover - 7 отзывов 4 модели
    10) Kia - 7 отзывов 7 моделей
    9) DS Automobiles - 8 отзывов 3 модели
    8) BMW - 8 отзывов 12 моделей
    7) Ford - 10 отзывов 7 моделей
    6) Citroën — 11 отзывов 10 моделей
    5) Vauxhall/Opel - 12 отзывов 10 моделей
    4) Toyota - 14 отзывов 10 моделей
    3) Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей
    2) Peugeot – 15 отзывов 10 моделей
    1) Mercedes-Benz - 39 отзывов 24 модели