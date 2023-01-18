Свои модели отзывают самые ответственные автопроизводители. Это связано с быстрым развитием технологичности и говорит о бережном отношении к потребностям клиентов.

Автопроизводители тратят большие деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недостатков. На сайте car-recalls назвали самые ответственные модели авто в Европе в 2022 году.

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Некоторые дефекты в автомобилях подмечают уже после их выпуска. Поэтому ответственным производителям приходится отзывать некоторые проблемные автомобили, чтобы поскорее устранить недостатки.

В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Она занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов ЕС с учетом автомобилей. С их помощью удается обнаружить некоторые дефекты.

В списке наиболее отзываемых автомобилей оказались самые добросовестные производители. Для них важно следить за качеством всех собственных автомобилей.

Автомобили, наиболее отзывающиеся в Европе в 2022 году: