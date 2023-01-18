Свои модели отзывают самые ответственные автопроизводители. Это связано с быстрым развитием технологичности и говорит о бережном отношении к потребностям клиентов.
Автопроизводители тратят большие деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недостатков. На сайте car-recalls назвали самые ответственные модели авто в Европе в 2022 году.
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Некоторые дефекты в автомобилях подмечают уже после их выпуска. Поэтому ответственным производителям приходится отзывать некоторые проблемные автомобили, чтобы поскорее устранить недостатки.
В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Она занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов ЕС с учетом автомобилей. С их помощью удается обнаружить некоторые дефекты.
В списке наиболее отзываемых автомобилей оказались самые добросовестные производители. Для них важно следить за качеством всех собственных автомобилей.
Автомобили, наиболее отзывающиеся в Европе в 2022 году:
- 30) Ferrari - 1 отзыв 2 модели
29) Mini - 1 отзыв 4 модели
28) Tesla - 2 отзыва 3 модели
27) Porsche - 2 отзыва 3 модели
26) Lexus - 2 отзыва 4 модели
25) Jeep - 2 отзыва 4 модели
24) Jaguar - 2 отзыва 4 модели
23) Honda – 2 отзыва 4 модели
22) Suzuki - 2 отзыва 5 моделей
21) Volvo – 2 отзыва 10 моделей
20) Dodge – 3 отзыва 2 модели
19) Renault - 3 отзыва 3 модели
18) Maserati - 3 отзыва 4 модели
17) Skoda - 3 отзыва 4 модели
16) Seat - 3 отзыва 5 модели
15) Fiat - 5 отзывов 4 модели
14) Audi – 5 отзывов 12 моделей
13) Hyundai - 6 отзывов 7 моделей
12) Mazda - 6 отзывов 9 моделей
11) Land Rover - 7 отзывов 4 модели
10) Kia - 7 отзывов 7 моделей
9) DS Automobiles - 8 отзывов 3 модели
8) BMW - 8 отзывов 12 моделей
7) Ford - 10 отзывов 7 моделей
6) Citroën — 11 отзывов 10 моделей
5) Vauxhall/Opel - 12 отзывов 10 моделей
4) Toyota - 14 отзывов 10 моделей
3) Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей
2) Peugeot – 15 отзывов 10 моделей
1) Mercedes-Benz - 39 отзывов 24 модели