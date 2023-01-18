Свої моделі відкликають найвідповідальніші автовиробники. Це пов'язано з швидким розвитком технологічності й говорить про дбайливе ставлення до потреб клієнтів.

Автовиробники витрачають великі гроші на розробку власних автомобілів, але ніхто не застрахований від заводських недоліків. На сайті car-recalls назвали найвідповідальніші моделі авто в Європі в 2022 році.

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Деякі дефекти в автомобілях помічають уже після їх випуску. Тому відповідальним виробникам доводиться відкликати деякі проблемні автомобілі, щоб якнайшвидше усунути недоліки.

У Європі існує агенція під назвою "Система швидкого обміну інформацією". Вона займається виявленням ризиків безпеки для всіх продуктів ЄС, враховуючи автомобілі. З їх допомогою вдається знайти деякі дефекти.

У списку автомобілів, які найбільше відкликають, опинилися найсумлінніші виробники. Для них важливо стежити за якістю всіх власних авто.

Автомобілі, які найбільше відкликають в Європі в 2022 році: