Свої моделі відкликають найвідповідальніші автовиробники. Це пов'язано з швидким розвитком технологічності й говорить про дбайливе ставлення до потреб клієнтів.

Автовиробники витрачають великі гроші на розробку власних автомобілів, але ніхто не застрахований від заводських недоліків. На сайті car-recalls назвали найвідповідальніші моделі авто в Європі в 2022 році.

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Деякі дефекти в автомобілях помічають уже після їх випуску. Тому відповідальним виробникам доводиться відкликати деякі проблемні автомобілі, щоб якнайшвидше усунути недоліки.

У Європі існує агенція під назвою "Система швидкого обміну інформацією". Вона займається виявленням ризиків безпеки для всіх продуктів ЄС, враховуючи автомобілі. З їх допомогою вдається знайти деякі дефекти.

У списку автомобілів, які найбільше відкликають, опинилися найсумлінніші виробники. Для них важливо стежити за якістю всіх власних авто.

Автомобілі, які найбільше відкликають в Європі в 2022 році:

  • 30) Ferrari — 1 відкликання 2 моделі
    29) Mini — 1 відкликання 4 моделі
    28) Tesla — 2 відкликання 3 моделі
    27) Porsche — 2 відкликання 3 моделі
    26) Lexus — 2 відкликання 4 моделі
    25) Jeep — 2 відкликання 4 моделі
    24) Jaguar — 2 відкликання 4 моделі
    23) Honda — 2 відкликання 4 моделі
    22) Suzuki — 2 відкликання 5 моделей
    21) Volvo – 2 відкликання 10 моделей
    20) Dodge – 3 відкликання 2 моделі
    19) Renault — 3 відкликання 3 моделі
    18) Maserati — 3 відкликання 4 моделі
    17) Skoda — 3 відкликання 4 моделі
    16) Seat — 3 відкликання 5 моделі
    15) Fiat — 5 відкликань 4 моделі
    14) Audi — 5 відкликань 12 моделей
    13) Hyundai — 6 відкликань 7 моделей
    12) Mazda — 6 відкликань 9 моделей
    11) Land Rover — 7 відкликань 4 моделі
    10) Kia — 7 відкликань 7 моделей
    9) DS Automobiles — 8 відкликань 3 моделі
    8) BMW — 8 відкликань 12 моделей
    7) Ford — 10 відкликань 7 моделей
    6) Citroën — 11 відкликань 10 моделей
    5) Vauxhall/Opel — 12 відкликань 10 моделей
    4) Toyota — 14 відкликань 10 моделей
    3) Volkswagen — 14 відкликань 12 моделей
    2) Peugeot — 15 відкликань 10 моделей
    1) Mercedes-Benz — 39 відкликань 24 моделі