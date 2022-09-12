В Украине существует очень четкая разница между автомобилями, которые покупают частники и юридические лица.

За восемь месяцев текущего года в Украине было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Львиную долю из этого количества приобрели физические лица – 17,1 тысячи. Остальные – 7,3 тыс. составили корпоративные продажи, сообщают в Укравтопроме.

Кстати откуда и какие электромобили везут в Украину.

Однако среди лидеров продаж у разных категорий покупателей – совсем другие автомобили. Например, вот как выглядит тройка лидеров предпочтений корпоративных клиентов:

RENAULT Duster – 1116 шт.; RENAULT Logan – 268 шт.; MITSUBISHI L200-230 шт.

Такие предпочтения объяснить просто. Renault Logan – один из самых доступных новых автомобилей на рынке. Его выбирают компании для своих сотрудников, которым нужен надежный автомобиль "на каждый день". Раньше это авто выбирали для такси, но его популярность в этом сегменте прошла. Renault Duster – выбор "силовиков". Его часто закупают МВД для полиции и других служб. А пикап Mitsubishi L200 сейчас нужен военным.

В то же время частники чаще выбирали:

TOYOTA RAV-4 – 1091 шт.; CHERY Tiggo 4 – 511 шт.; SKODA Kodiaq – 492 шт.