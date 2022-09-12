В Украине существует очень четкая разница между автомобилями, которые покупают частники и юридические лица.
За восемь месяцев текущего года в Украине было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей. Львиную долю из этого количества приобрели физические лица – 17,1 тысячи. Остальные – 7,3 тыс. составили корпоративные продажи, сообщают в Укравтопроме.
Кстати откуда и какие электромобили везут в Украину.
Однако среди лидеров продаж у разных категорий покупателей – совсем другие автомобили. Например, вот как выглядит тройка лидеров предпочтений корпоративных клиентов:
- RENAULT Duster – 1116 шт.;
- RENAULT Logan – 268 шт.;
- MITSUBISHI L200-230 шт.
Такие предпочтения объяснить просто. Renault Logan – один из самых доступных новых автомобилей на рынке. Его выбирают компании для своих сотрудников, которым нужен надежный автомобиль "на каждый день". Раньше это авто выбирали для такси, но его популярность в этом сегменте прошла. Renault Duster – выбор "силовиков". Его часто закупают МВД для полиции и других служб. А пикап Mitsubishi L200 сейчас нужен военным.
В то же время частники чаще выбирали:
- TOYOTA RAV-4 – 1091 шт.;
- CHERY Tiggo 4 – 511 шт.;
- SKODA Kodiaq – 492 шт.
RAV4 – мечта многих и лидер среди кроссоверов, он нравится как мужчинам, так и женщинам. Популярность Chery обусловлена наличием в автосалонах и низкой ценой. А вот Skoda Kodiaq – большой кроссовер, собранный в Украине. Он лучше подходит в качестве семейного авто.