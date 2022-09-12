В Украине существует очень четкая разница между автомобилями покупаемыми частниками и юридическими лицами.

За вісім місяців поточного року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових авто. Левову частку з цієї кількості придбали фізичні особи – 17,1 тисяч. Решта – 7,3 тис. склали корпоративні продажі, повідомляють в Укравтопромі.

До речі звідки і які електромобілі везуть в Україну

Однак серед лідерів продажів у різних категорій покупців – зовсім інші автомобілі. Наприклад, ось як виглядає трійка лідерів вподобань корпоративних клієнтів:

RENAULT Duster – 1116 шт.; RENAULT Logan – 268 шт.; MITSUBISHI L200 – 230 шт.

Такі вподобання пояснити просто. Renault Logan – один з найдоступніших нових автомобілів на ринку. Його обирають компанії для своїх співробітників, яким потрібен надійний автомобіль “на кожен день”. Раніше це авто обирали для таксі, але його популярність в цьому сегменті минула. Renault Duster – вибір “силовиків”. Його часто закуповує МВС для поліції та інших служб. А пікап Mitsubishi L200 зараз потрібен військовим.

Водночас приватники частіше обирали:

TOYOTA RAV-4 – 1091 шт.; CHERY Tiggo 4 – 511 шт.; SKODA Kodiaq – 492 шт.

RAV4 – мрія багатьох і лідер серед кросоверів, він подобається як чоловікам, так і жінкам. Популярність Chery зумовлена наявністю їх в автосалонах та низькою ціною. А от Skoda Kodiaq – великий кросовер, зібраний в Україні. Він якнайкраще підходить в якості сімейного авто.