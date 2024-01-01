Какие авто покупают для частного использования, а какие для компаний: статистика

Посилання скопійовано!
Как сообщает Укравтопром, в ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества – 3,1 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.
Читайте также: Сколько автомобилей зарегистрировали в сервисных центрах МВД: статистика
Итак, по сравнению с ноябрем 2023, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли – на 10%.
Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 155 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 133 ед.;
- Renault Duster - 105 ед.;
- Honda M-NV - 95 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 92 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 406 ед.;
- Toyota Hilux - 145 ед.;
- Skoda Octavia - 101 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 97 ед.;
- Peugeot Landtrek - 84 ед.