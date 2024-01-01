Какие авто покупают для частного использования, а какие для компаний: статистика

Как сообщает Укравтопром, в ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества – 3,1 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.

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Итак, по сравнению с ноябрем 2023, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли – на 10%.

Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 155 ед.; Volkswagen Tiguan - 133 ед.; Renault Duster - 105 ед.; Honda M-NV - 95 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 92 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: