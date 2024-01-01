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Какие авто покупают для частного использования, а какие для компаний: статистика

Названы самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах авторынка.
Названы самые популярные авто для частного использования и компаний - Auto24
Евгений Гудущан
logo16 декабря, 11:11
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Как сообщает Укравтопром, в ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества – 3,1 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.

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Итак, по сравнению с ноябрем 2023, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли – на 10%.

Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 155 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan - 133 ед.;
  3. Renault Duster - 105 ед.;
  4. Honda M-NV - 95 ед.;
  5. Toyota Land Cruiser Prado - 92 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 406 ед.;
  2. Toyota Hilux - 145 ед.;
  3. Skoda Octavia - 101 ед.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 97 ед.;
  5. Peugeot Landtrek - 84 ед.
#Aвтобизнес #Новости