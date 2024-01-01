Які авто купують для приватного використання, а які для компаній: статистика

Renault Duster
Посилання скопійовано!
Як повідомляє Укравтопром, у листопаді український автопарк поповнили 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості – 3,1 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тис. придбали юрособи.
Читайте також: Скільки автомобілів зареєстрували в сервісних центрах МВС: статистика
Отже, у порівнянні з листопадом 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли – на 10%.
Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 155 од.;
- Volkswagen Tiguan - 133 од.;
- Renault Duster - 105 од.;
- Honda M-NV - 95 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 92 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали:
- Renault Duster - 406 од.;
- Toyota Hilux - 145 од.;
- Skoda Octavia - 101 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 97 од.;
- Peugeot Landtrek - 84 од.