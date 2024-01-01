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Які авто купують для приватного використання, а які для компаній: статистика

Названо найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах авторинку.
Названо найпопулярніші авто для приватного використання та компаній - Auto24

Renault Duster

Євген Гудущан
logo16 грудня, 11:11
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Як повідомляє Укравтопром, у листопаді український автопарк поповнили 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості – 3,1 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тис. придбали юрособи.

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Отже, у порівнянні з листопадом 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли – на 10%.

Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 155 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 133 од.;
  3. Renault Duster - 105 од.;
  4. Honda M-NV - 95 од.;
  5. Toyota Land Cruiser Prado - 92 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали:

  1. Renault Duster - 406 од.;
  2. Toyota Hilux - 145 од.;
  3. Skoda Octavia - 101 од.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado - 97 од.;
  5. Peugeot Landtrek - 84 од.
#Новини #Автобізнес