Які авто купують для приватного використання, а які для компаній: статистика

Як повідомляє Укравтопром, у листопаді український автопарк поповнили 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості – 3,1 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 2,1 тис. придбали юрособи.

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Отже, у порівнянні з листопадом 2023 р., продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 11%, а у корпоративному зросли – на 10%.

Купуючи нові легкові авто у листопаді приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 155 од.; Volkswagen Tiguan - 133 од.; Renault Duster - 105 од.; Honda M-NV - 95 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 92 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали: