В Украине новый лидер продаж в премиальном сегменте. По итогам 2018 года в Украине, №1 на рынке премиальных авто стала марка Audi. Ей же принадлежит и самый продаваемый премиальный автомобиль 2018 года – седан Audi A3. Достичь такого результата Audi в Украине помог… "дизельгейт".

Да и цены, по которым в Украине распродавали Audi A3 Sedan, которые вернули из Южной Кореи из-за “дизельгейта”, премиальными назвать сложно. Но победителей, как известно, не судят.

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Audi не только смогла стать №1 в премиальном сегменте, но и в 2018-м заняла 9 место по объемам общих продаж в Украине. А ближайшие премиальные конкуренты – Mercedes-Benz и BMW занимают в общем рейтинге – 12 и 15 места соответственно.

В разные годы и Audi, и BMW, и Mercedes-Benz входили в топ 10 лидеров продаж на украинском рынке, и по очереди лидировали в премиальном сегменте. И каждый год для этого были и объективные, и субъективные причины. Среди объективных – хороший модельный ряд и достаточное количество автомобилей на складах. Среди субъективных – специальные цены. Последние оказываются самым действенным методом стимулирования продаж.

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В нынешнем году, стимулов было больше у Audi, хотя новинки тоже были. Например, выход на рынок Q8, продажи которой в первый же месяц перевалили за пол сотни. А субъективным фактором, позволившим нарастить объемы продаж, стала поставка на украинский рынок, так называемых дизельгейтных моделей, по специальных ценам. Это новые автомобили 2015-2016 годов выпуска, от которых отказались в Южной Корее. В частности, модель Audi A3 с 2-литровым дизельным мотором. Не случайно, именно Audi A3 в 2018-м стала самой продаваемой премиальной моделью года, продемонстрировав рост продаж на 68%. Скажем больше, одна единственная модель А3 Sedan составила 54% продаж бренда Audi в Украине в 2018-м.

Mercedes-Benz в 2018 году финишировал вторым, хотя ему удалось на одну позицию улучшить свой прошлогодний результат. На 2-й позиции среди самых продаваемых моделей в премиальном сегменте оказался и Mercedes-Benz GLE, потерявший около 5%. А третью строчку по итогам года в премиум-сегменте заняли автомобили BMW. В прошлом году «баварцы» были №1. И на третьем месте в рейтинге самых продаваемых моделей - BMW X5, которая, наоборот, прибавила 15%.

Стабильно 4-е место удерживает Lexus. И его модели на 4-м и 5-м местах - RX и NX. Первый потерял почти 20%, второй – прибавил больше 250%. И Land Rover, и Volvo также сохранили свои позиции (5-е и 6-е место), но у обеих небольшой спад продаж. А вот Porsche прибавил почти 31%, благодаря новому Cayenne. Показательно, что эта модель заняла 7-е место с ростом продаж на 100% на рынке премиальных авто, что и обеспечило 7-е место бренду Porsche.

Около 60% за год потеряла Audi Q7 (6 место), но особенно эта тенденция усилилась, когда у дилеров появилась новая Q8. Если говорить об итогах года, рейтинг марок-лидеров премиум-класса выглядит так:

Стоит отметить, что суммарный рынок премиальных брендов за 2018 год сократился на 6,6% и составил 11426 автомобилей. Этот спад больше, чем в целом по всему рынку (-2,35%). Сократились и продажи автомобилей Luxury сегмента (-4,4%) и составили смешные 87 штук. Увы, но это говорит о негативной тенденции. Богатых людей в Украине становится меньше, а очень богатых – считанные единицы.