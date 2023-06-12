Названы бестселлеры крупнейших региональных рынков легковых автомобилей в Украине.

По данным Укравтопрома, в мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.

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  • Киевляне приобрели 35% реализуемых за месяц в Украине новых легковушек.
  • Доля Днепропетровщины составила 9%,
  • Киевщины – 8%,
  • Одесщины – 6%,
  • Харьковщины – 5%.

Титул бестселлера на этих рынках получили:

  • в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях - Renault Duster,
  • в Киевской области - Volkswagen ID.4,
  • в Одесской обл. - Toyota RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрациям ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

  • Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных автомобилей с пробегом,
  • Винницкая область (7%),
  • город Киев (6,5%),
  • Днепропетровская (6%) и
  • Ровенская (5,8%) области.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Винницкой, Ровенской и столице был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался Renault Megane.