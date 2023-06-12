Названы бестселлеры крупнейших региональных рынков легковых автомобилей в Украине.
По данным Укравтопрома, в мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.
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- Киевляне приобрели 35% реализуемых за месяц в Украине новых легковушек.
- Доля Днепропетровщины составила 9%,
- Киевщины – 8%,
- Одесщины – 6%,
- Харьковщины – 5%.
Титул бестселлера на этих рынках получили:
- в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях - Renault Duster,
- в Киевской области - Volkswagen ID.4,
- в Одесской обл. - Toyota RAV-4.
Наибольшие показатели по регистрациям ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
- Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных автомобилей с пробегом,
- Винницкая область (7%),
- город Киев (6,5%),
- Днепропетровская (6%) и
- Ровенская (5,8%) области.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Винницкой, Ровенской и столице был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался Renault Megane.