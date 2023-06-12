Названы бестселлеры крупнейших региональных рынков легковых автомобилей в Украине.

По данным Укравтопрома, в мае в пятерку крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей в Украине вошли: г. Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области.

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Киевляне приобрели 35% реализуемых за месяц в Украине новых легковушек.

Доля Днепропетровщины составила 9%,

Киевщины – 8%,

Одесщины – 6%,

Харьковщины – 5%.

Титул бестселлера на этих рынках получили:

в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях - Renault Duster,

в Киевской области - Volkswagen ID.4,

в Одесской обл. - Toyota RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрациям ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская область, номера которой получили 12% растаможенных автомобилей с пробегом,

Винницкая область (7%),

город Киев (6,5%),

Днепропетровская (6%) и

Ровенская (5,8%) области.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Винницкой, Ровенской и столице был Volkswagen Golf. А на Днепропетровщине наибольшим спросом пользовался Renault Megane.