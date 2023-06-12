Названі бестселери найбільших регіональних ринків легкових авто в Україні.
За даними Укравтопрома, у травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.
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- Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.
- Частка Дніпропетровщини становила 9%,
- Київщини – 8%,
- Одещини – 6%,
- Харківщини – 5%.
Титул бестселера на цих ринках здобули:
- у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях – Renault Duster,
- на Київщині – Volkswagen ID.4,
- в Одеській обл. – Toyota RAV-4.
Найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
- Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом,
- Вінниччина (7%),
- місто Київ (6,5%),
- Дніпропетровська (6%) та
- Рівненська (5,8%) області.
В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane.