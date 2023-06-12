Названі бестселери найбільших регіональних ринків легкових авто в Україні.

За даними Укравтопрома, у травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.

Читайте також: У яких регіонах купили найбільше автомобілів: статистика

Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.

Частка Дніпропетровщини становила 9%,

Київщини – 8%,

Одещини – 6%,

Харківщини – 5%.

Титул бестселера на цих ринках здобули:

у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях – Renault Duster,

на Київщині – Volkswagen ID.4,

в Одеській обл. – Toyota RAV-4.

Найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом,

Вінниччина (7%),

місто Київ (6,5%),

Дніпропетровська (6%) та

Рівненська (5,8%) області.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane.