Названі бестселери найбільших регіональних ринків легкових авто в Україні.

За даними Укравтопрома, у травні в п’ятірку найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області.

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  • Кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.
  • Частка Дніпропетровщини становила 9%,
  • Київщини – 8%,
  • Одещини – 6%,
  • Харківщини – 5%.

Титул бестселера на цих ринках здобули:

  • у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях – Renault Duster,
  • на Київщині – Volkswagen ID.4,
  • в Одеській обл. – Toyota RAV-4.

Найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

  • Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом,
  • Вінниччина (7%),
  • місто Київ (6,5%),
  • Дніпропетровська (6%) та
  • Рівненська (5,8%) області.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane.