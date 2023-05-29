Названо найбільші регіональні ринки легкових авто в Україні. Також визначено найпопулярніші марки та моделі як серед нових, так і імпортованих вживаних легковиків.

За підсумками перших чотирьох місяців з початку року, найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

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З січня по квітень кияни придбали 5100 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили 1466 нових авто.

На Київщині було зареєстровано 1274 нових авто.

В Одеській обл. – 908 од.

На Львівщині – 877 од.

На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.

За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

Львівська обл. – 6116 шт.;

Вінницька обл. – 4046 шт.;

м. Київ – 3830 шт.;

Рівненська обл. – 3219 шт.;

Дніпропетровська обл. – 3206 шт.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був Volkswagen Golf. А у столиці та на Дніпропетровщині більший попит мав Renault Megane.