Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей в Украине. Также определены самые популярные марки и модели как среди новых, так и импортируемых подержанных легковых автомобилей.
По итогам первых четырех месяцев с начала года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
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- С января по апрель киевляне приобрели 5100 новых автомобилей.
- Жители Днепропетровщины купили 1466 новых автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано 1274 новых авто.
- В Одесской обл. – 908 ед.
- На Львовщине – 877 ед.
На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.
За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6116 шт.;
- Винницкая обл. – 4046 шт.;
- г. Киев – 3830 шт.;
- Ровенская обл. – 3219 шт.;
- Днепропетровская обл. – 3206 шт.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был Volkswagen Golf. А в столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.