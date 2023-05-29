Названы крупнейшие региональные рынки легковых автомобилей в Украине. Также определены самые популярные марки и модели как среди новых, так и импортируемых подержанных легковых автомобилей.

По итогам первых четырех месяцев с начала года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

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С января по апрель киевляне приобрели 5100 новых автомобилей.

Жители Днепропетровщины купили 1466 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано 1274 новых авто.

В Одесской обл. – 908 ед.

На Львовщине – 877 ед.

На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская обл. – 6116 шт.;

Винницкая обл. – 4046 шт.;

г. Киев – 3830 шт.;

Ровенская обл. – 3219 шт.;

Днепропетровская обл. – 3206 шт.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был Volkswagen Golf. А в столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.