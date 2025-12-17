Какие авто везли из США в ноябре: статистика

В ноябре 2025 года украинцы приобрели около 5,5 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. По данным Укравтопрома, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о стремительном росте интереса к электричкам из американского вторичного автопарка из-за отмены льгот.

Структура импорта по типу силовой установки

Ключевой особенностью ноябрьских поставок стала доминирующая роль электромобилей. На них пришлось 53 процента от общего объема ввезенных из США подержанных авто. Таким образом, электрокары уверенно закрепили за собой статус основного драйвера импорта с американского рынка.

Бензиновые автомобили заняли второе место с долей 34 процента, что подтверждает сохранение спроса на традиционные силовые установки, прежде всего в сегменте кроссоверов. Гибридные модели охватили 8 процентов рынка, дизельные авто лишь 3 процента, а автомобили с газобаллонным оборудованием - 2 процента. Такая структура указывает на постепенное снижение интереса к дизелю и ГБО на фоне роста электрификации.

Возраст импортируемых автомобилей

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые пополнили украинский автопарк в ноябре, составил около 5 лет. Это относительно молодые авто по меркам вторичного рынка, что объясняется популярностью аукционных поставок и высокой ликвидностью моделей, которые активно используются в США в лизинговых и корпоративных парках.

Самые популярные модели

Лидерство по количеству регистраций сохраняют электромобили Tesla. Первое место в ноябре занял Tesla Model Y с результатом 907 автомобилей. Вторую позицию занял Tesla Model 3, который выбрали 837 покупателей. Совокупно эти две модели формируют более трети всего импорта подержанных авто из США.

Среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания наибольшим спросом пользовались Ford Escape, который разошелся тиражом 355 единиц, и Nissan Rogue с показателем 258 авто. В пятерку лидеров также вошел Tesla Model S, который выбрали 258 покупателей.

Рыночные выводы

Текущая статистика демонстрирует, что импорт подержанных авто из США все больше ориентируется на электромобили. Сочетание относительно небольшого возраста, широкого выбора моделей и ценовой привлекательности после восстановления делает американские электрокары ключевым сегментом вторичного рынка в Украине. В то же время отмена льгот в 2026 году изменит картину рынка.