Які авто везли зі США у листопаді: статистика

У листопаді 2025 року українці придбали близько 5,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. За даними Укравтопрому, це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про стрімке зростання інтересу до електричок з американського вторинного автопарку через скасування пільг.

Структура імпорту за типом силової установки

Ключовою особливістю листопадових поставок стала домінуюча роль електромобілів. На них припало 53 відсотки від загального обсягу ввезених із США вживаних авто. Таким чином, електрокари впевнено закріпили за собою статус основного драйвера імпорту з американського ринку.

Бензинові автомобілі посіли друге місце з часткою 34 відсотки, що підтверджує збереження попиту на традиційні силові установки, насамперед у сегменті кросоверів. Гібридні моделі охопили 8 відсотків ринку, дизельні авто лише 3 відсотки, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 2 відсотки. Така структура вказує на поступове зниження інтересу до дизеля та ГБО на тлі зростання електрифікації.

Вік імпортованих автомобілів

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у листопаді, становив близько 5 років. Це відносно молоді авто за мірками вторинного ринку, що пояснюється популярністю аукціонних поставок та високою ліквідністю моделей, які активно використовуються в США у лізингових та корпоративних парках.

Найпопулярніші моделі

Лідерство за кількістю реєстрацій зберігають електромобілі Tesla. Перше місце у листопаді посів Tesla Model Y з результатом 907 автомобілів. Другу позицію зайняв Tesla Model 3, який обрали 837 покупців. Сукупно ці дві моделі формують понад третину всього імпорту вживаних авто з США.

Серед автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння найбільший попит мали Ford Escape, який розійшовся тиражем 355 одиниць, та Nissan Rogue з показником 258 авто. До п’ятірки лідерів також увійшов Tesla Model S, який обрали 258 покупців.

Ринкові висновки

Поточна статистика демонструє, що імпорт вживаних авто зі США дедалі більше орієнтується на електромобілі. Поєднання відносно невеликого віку, широкого вибору моделей і цінової привабливості після відновлення робить американські електрокари ключовим сегментом вторинного ринку в Україні. Водночас скасування пільг у 2026 році змінить картину ринку.