Статистика регистраций транспортных средств для перевозки пассажиров в Украине: топ моделей в трех сегментах автобусов: импорте бывших в употреблении, внутренних перепродажах и покупке новых.

Динамика рынка автобусов

В сентябре 2022 года украинцы приобрели 557 новых и бывших в употреблении автобусов. Такой показатель на 45,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 6,9% меньше, чем в августе-2022.



Динамика продаж автобусов в Украине в течение сентября 2021 – сентября 2022 годов

Большинство автобусов в сентябре купили на внутреннем рынке: 480 штук, что составило 86,2% от общего количества. Такая доля оказалась самой большой за последние 12 месяцев.

Кстати Какие грузовики покупали в сентябре

Из-за границы привезли лишь 10,2% бывших в употреблении автобусов от общего количества: 57 штук.

Также в сентябре впервые зарегистрировали 18 автобусов, которые были изготовлены или переоборудованы в Украине (3,2%).

Новых импортных автобусов приобрели вообще только 2 штуки. По сравнению, это на 96,6% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

Стабильное первенство в продажах подержанных автобусов внутри страны держит Mercedes-Benz с долей 40,6% (195 шт.). Второе и третье место заняли украинские бренды – БАЗ с долей 8,1% (39 шт.) и Богдан (7,5%, 36 шт.).

Также в топ-5 попали автобусы Volkswagen (7,3%, 133 шт.) и украинская Рута (6,5%, 31 шт.).

Как заметно из рейтинга 10 самых популярных моделей автобусов на внутреннем рынке, чаще всего украинцы покупают автобусы малого и среднего класса. Лидером внутренних перепродаж стал универсальный Mercedes-Benz Sprinter (147 шт.). При этом в список попали как автобусы, изготовленные на шасси “спринтера” как в заводских условиях, так и переоборудованные в индивидуальном порядке уже в Украине, когда это еще было разрешено законом.

На втором месте – автобусы на базе Mercedes Benz T1 и T2 (265 шт.), которые не выпускаются с середины 90-х годов прошлого века. Этот пункт также включает грузовые транспортные средства, которые в свое время были переоборудованы в автобусы.

Третье место – за едва ли не самым массовым в истории украинского автомобилестроения автобусом БАЗ А079 “Эталон” (68 шт.). Автобус строили на индийском грузовом шасси ТАТА LPT-613, что в свою очередь создано на основе Mercedes-Benz LN второго поколения (начали выпускать в далеком 1964 году).

Четвертое место занял Volkswagen LT (58 шт.) – конкурент “спринтера”, на шасси которого также построено и переоборудовано много автобусов. На пятой строчке разместился еще один бренд украинского производителя – Богдан/Ataman А-092 (45 шт.), спроектированный на основе индийских шасси Isuzu.

Самые популярные модели подержанных автобусов на внутреннем рынке, сентябрь 2022

Самые популярные бывшие в употреблении автобусы, привезенные из-за границы

Как и на внутреннем рынке, больше всего из-за границы украинцы привозили автобусы Mercedes-Benz (33,3%, 19 шт.). Вторым по популярности был Van Hool (22,8%, 13 шт.), а третьим с 13 импортированными автобусами стал бренд Bova (он же известен как VDL).

Чаще всего из-за границы привозили подержанный Mercedes-Benz Sprinter (13 шт.). Остальные 9 моделей из топ-10 – это автобусы большого класса, в основном – туристические.

Самые популярные модели подержанных автобусов, привезенных из-за границы, сентябрь 2022

Самые популярные новые автобусы

Количество новых автобусов, которые украинцы приобрели в первой половине 2022 года, совсем незначительное. За исключением двух Hyundai H350, это продукция украинских предприятий.



Самые популярные модели новых автобусов, сентябрь 2022