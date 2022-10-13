Статистика реєстрацій транспортних засобів для перевезення пасажирів в Україні: топ моделей в трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Динаміка ринку автобусів

У вересні 2022 року українці придбали 557 нових та вживаних автобусів. Такий показник на 45,3% менший, ніж за аналогічний період минулого року та на 6,9% менший, ніж у серпні-2022.



Динаміка продажів автобусів в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

Більшість автобусів у вересні купили на внутрішньому ринку: 480 штук, що склало 86,2% від загальної кількості. Така частка виявилася найбільшою за останні 12 місяців.

До речі які вантажівки купували у вересні

З-за кордону привезли лише 10,2% вживаних автобусів від загальної кількості: 57 штук.

Також у вересні вперше зареєстрували 18 автобусів, що були виготовлені або переобладнані в Україні (3,2%).

Нових імпортних автобусів придбали взагалі лише 2 штуки. У порівнянні, це на 96,6% менше, ніж у вересні 2021 року.

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

Стабільну першість в продажах вживаних автобусів всередині країни тримає Mercedes-Benz із часткою 40,6% (195 шт.). Друге і третє місце зайняли українські бренди - БАЗ із часткою 8,1% (39 шт.) та Богдан (7,5%, 36 шт.).

Також до топ-5 потрапили автобуси Volkswagen (7,3%, 133 шт.) та українська Рута (6,5%, 31 шт.).

Як помітно з рейтингу 10 найпопулярніших моделей автобусів на внутрішньому ринку, найчастіше українці купують автобуси малого та середнього класу. Лідером внутрішніх перепродажів став універсальний Mercedes-Benz Sprinter (147 шт.). При цьому в перелік потрапили як автобуси, виготовлені на шасі "спринтера" як в заводських умовах, так і переобладнані в індивідуальному порядку вже в Україні, коли це ще було дозволено законом.

На другому місці – автобуси на базі Mercedes Benz T1 та T2 (265 шт.), які не випускаються з середини 90-х років минулого століття. Цей пункт також включає вантажні транспортні засоби, які свого часу були переобладнані в автобуси.

Третє місце – за чи не наймасовішим в історії українського автомобілебудування автобусом БАЗ А079 "Еталон" (68 шт.). Автобус будували на індійському вантажному шасі ТАТА LPT-613, що своєю чергою створене на основі Mercedes-Benz LN другого покоління (почали випускати такі у далекому 1964 році).

Четверте місце зайняв Volkswagen LT (58 шт.) – конкурент "спринтера", на шасі котрого також побудовано та переобладнано багато автобусів. На п'ятій сходинці розмістився ще один бренд українського виробника – Богдан/Ataman А-092 (45 шт.), що спроєктований на основі індійських шасі Isuzu.



Найпопулярніші моделі вживаних автобусів на внутрішньому ринку, вересень 2022

Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону

Як і на внутрішньому ринку, найбільше з-за кордону українці привозили автобуси Mercedes-Benz (33,3%, 19 шт.). Другим за популярністю був Van Hool (22,8%, 13 шт.), а третім із 13 імпортованими автобусами став бренд Bova (вона ж відома як VDL).

Найчастіше з-за кордону привозили вживаний Mercedes-Benz Sprinter (13 шт.). Решта 9 моделей із топ-10 - це автобуси великого класу, в основному - туристичні.



Найпопулярніші моделі вживаних автобусів, привезених з-за кордону, вересень 2022

Найпопулярніші нові автобуси

Кількість нових автобусів, які українці придбали у першій половині 2022 року, зовсім незначна. За виключенням двох Hyundai H350, це продукція українських підприємств.



Найпопулярніші моделі нових автобусів, вересень 2022