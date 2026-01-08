Какие автодороги перекрыты из-за непогоды

В осложненных погодных условиях по всей территории Украины зафиксирована повышенная аварийность сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Информация поступает через экстренные спецлинии 102 и 112 и обрабатывается подразделениями полиции совместно с дорожными службами.

Аварийность на автодорогах

С начала суток по Украине зафиксировано 128 вызовов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Из них 29 сообщений касаются ДТП с пострадавшими. В результате аварий есть травмированные, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В столице ситуация остается относительно стабильной. В Киеве зафиксировано 12 вызовов по ДТП. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ограничения движения

В связи с погодными условиями продолжает действовать временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина – Хуст на отрезке км 19+000 – км 45+039. Решение принято с целью предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Из-за осложнения погодных условий на автодороге М-06 Киев - Чоп, вблизи населенного пункта Турковичи (подъем "Турковецкая гора") в направлении Ровно временно ограничено движение для грузовых транспортных средств. Движение разрешено только легковым автомобилям, маршрутным транспортным средствам и оперативной технике.

В то же время ограничения на въезд в населенные пункты, в частности крупных городов, пока не вводились.

Работа служб и рекомендации водителям

Правоохранительные органы работают в усиленном режиме вместе с коммунальными и дорожными службами для ликвидации последствий непогоды и обеспечения проездности основных транспортных артерий.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и по возможности воздерживаться от поездок на дальние расстояния при сложных погодных условиях.