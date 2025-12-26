Первый снег вызвал резкий рост количества ДТП в Украине

По состоянию на сегодня снег и гололедица фиксируются на дорогах столицы и ряда регионов, пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

При таких условиях ключевым фактором риска остается техническая неготовность части автопарка к зимней эксплуатации. Значительное количество водителей до сих пор не заменило летние или изношенные шины на зимние, а некоторые сознательно игнорируют это требование, недооценивая опасность скользкого покрытия. Оптимальным решением некоторые эксперты считают использование всесезонной резины, что значительно лучше чем летняя резина зимой.

Даже один автомобиль на летней резине в условиях гололеда способен создать аварийную ситуацию не только для себя, но и для десятков других участников движения. Потеря управляемости на скользкой дороге часто приводит к цепным столкновениям, блокированию движения и, в худших случаях, к гибели или травмированию людей.

Оперативная статистика полиции подтверждает резкий рост аварийности. С начала суток, по состоянию на 12:00, спецлиния 102 и 112 получила 404 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях по всей Украине. Из них 66 вызовов касались ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, есть погибшие и травмированные.

В Киеве за этот же период зафиксировано 45 вызовов, связанных с ДТП. В шести случаях аварии имели последствия в виде травмирования участников дорожного движения.

Правоохранители и эксперты по безопасности дорожного движения отмечают, что в условиях снега и гололеда даже соблюдение формальных ограничений скорости может быть недостаточным. Скорость должна быть безопасной. Решающими становятся сезонные шины, увеличенная дистанция, плавные маневры и отказ от резких торможений. Игнорирование этих правил значительно повышает риск ДТП даже на знакомых и, на первый взгляд, безопасных участках дороги.