Перший сніг спричинив різке зростання кількості ДТП в Україні

Станом на сьогодні сніг та ожеледиця фіксуються на дорогах столиці та низки регіонів, пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також: Як їздити у сніг: поради від поліції

За таких умов ключовим фактором ризику залишається технічна неготовність частини автопарку до зимової експлуатації. Значна кількість водіїв досі не замінила літні або зношені шини на зимові, а деякі свідомо ігнорують цю вимогу, недооцінюючи небезпеку слизького покриття. Оптимальним рішенням деякі експерти вважають використання всесезонної гуми, що значно краще ніж літня гума узимку.

Навіть один автомобіль на літній гумі в умовах ожеледиці здатен створити аварійну ситуацію не лише для себе, а й для десятків інших учасників руху. Втрата керованості на слизькій дорозі часто призводить до ланцюгових зіткнень, блокування руху та, у найгірших випадках, до загибелі або травмування людей.

Оперативна статистика поліції підтверджує різке зростання аварійності. З початку доби, станом на 12:00, спецлінія 102 та 112 отримала 404 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди по всій Україні. Із них 66 викликів стосувалися ДТП з потерпілими. За попередніми даними, є загиблі та травмовані.

Читайте також: Як їздити по снігу на літній гумі

У Києві за цей самий період зафіксовано 45 викликів, пов’язаних із ДТП. У шести випадках аварії мали наслідки у вигляді травмування учасників дорожнього руху.

Правоохоронці та експерти з безпеки дорожнього руху наголошують, що в умовах снігу та ожеледиці навіть дотримання формальних обмежень швидкості може бути недостатнім. Швидкість має бути безпечною. Вирішальними стають сезонні шини, збільшена дистанція, плавні маневри та відмова від різких гальмувань. Ігнорування цих правил значно підвищує ризик ДТП навіть на знайомих і, на перший погляд, безпечних ділянках дороги.