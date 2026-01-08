Які автошляхи перекриті через негоду

В ускладнених погодних умовах по всій території України зафіксовано підвищену аварійність повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Інформація надходить через екстрені спецлінії 102 та 112 і опрацьовується підрозділами поліції спільно з дорожніми службами.

Аварійність на автошляхах

З початку доби по Україні зафіксовано 128 викликів, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами. Із них 29 повідомлень стосуються ДТП з потерпілими. Унаслідок аварій є травмовані, їм надається необхідна медична допомога.

У столиці ситуація залишається відносно стабільнішою. У Києві зафіксовано 12 викликів щодо ДТП. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обмеження руху

У зв’язку з погодними умовами продовжує діяти тимчасове обмеження руху для великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина – Хуст на відрізку км 19+000 – км 45+039. Рішення ухвалене з метою запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

Через ускладнення погодних умов на автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Турковичі (підйом "Турковецька гора") у напрямку Рівного тимчасово обмежено рух для вантажних транспортних засобів. Рух дозволений лише легковим автомобілям, маршрутним транспортним засобам та оперативній техніці.

Водночас обмеження на в’їзд до населених пунктів, зокрема великих міст, наразі не запроваджувалися.

Робота служб та рекомендації водіям

Правоохоронні органи працюють у посиленому режимі разом із комунальними та дорожніми службами для ліквідації наслідків негоди та забезпечення проїзності основних транспортних артерій.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати дистанцію, уникати різких маневрів і за можливості утримуватися від поїздок на далекі відстані за складних погодних умов.