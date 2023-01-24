Эксперты проанализировали, как простые люди смотрят на автомобили, и определили самые привлекательные модели. Они выделили четыре категории и назвали победителей.

Специалисты AutoTrader UK провели исследование с целью выявить самые привлекательные автомобили. Для этого они изучили реакцию людей на некоторые модели. Результаты были опубликованы на сайте организации.

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Чтобы определить самые привлекательные автомобили, эксперты использовали технологию отслеживания взгляда. Они показали 32 людям 40 снимков самых популярных автомобилей в разных категориях.

При показе изображений движения глаз отслеживались и записывались, чтобы показать среднее время, необходимое для их фиксации на каждом фото автомобиля. Также изучалось среднее время, которое тратится на просмотр каждой модели.

Самые привлекательные автомобили

Общая категория:

  • Porsche 911 - 91%
  • Lexus LC500 - 88%
  • Ferrari F40 - 88%
  • Porsche Taycan - 86%
  • BMW 3 Series - 84%
  • Tesla Model 3 - 84%
  • Lamborghini Urus - 83%
  • Volvo XC40 - 82%
  • Bugatti Veyron - 78%
  • Mercedes-AMG GT - 74%
  • Audi R8 - 74%
  • Volkswagen Golf - 71%
  • Hyundai Tucson - 70%
  • Mercedes-Benz A-Class - 70%
  • Toyota Yaris - 68%
  • Land Rover Defender - 68%
  • Lotus Emira - 66%
  • McLaren 720S - 65%
  • BMW i8 - 64%
  • MG4 EV - 64%

Электромобили:

  • Porsche Taycan - 86%
  • Tesla Model 3 - 84%
  • MG4 EV - 64%
  • Kia EV6 - 62%
  • MINI Electric - 60%
  • Audi e-tron - 60%
  • Polestar 2 - 56%
  • Vauxhall Mokka Electric - 49%
  • Volkswagen ID.3 - 44%
  • Renault ZOE - 41%

Повседневные автомобили:

  • BMW 3 Series - 84%
  • Volvo XC40 - 82%
  • Volkswagen Golf - 71%
  • Hyundai Tucson - 70%
  • Mercedes-Benz A-Class - 70%
  • Toyota Yaris - 68%
  • Land Rover Defender - 68%
  • Audi A3 - 61%
  • MINI Cooper - 61%
  • Nissan Qashqai - 60%