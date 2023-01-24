Эксперты проанализировали, как простые люди смотрят на автомобили, и определили самые привлекательные модели. Они выделили четыре категории и назвали победителей.

Специалисты AutoTrader UK провели исследование с целью выявить самые привлекательные автомобили. Для этого они изучили реакцию людей на некоторые модели. Результаты были опубликованы на сайте организации.

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Чтобы определить самые привлекательные автомобили, эксперты использовали технологию отслеживания взгляда. Они показали 32 людям 40 снимков самых популярных автомобилей в разных категориях.

При показе изображений движения глаз отслеживались и записывались, чтобы показать среднее время, необходимое для их фиксации на каждом фото автомобиля. Также изучалось среднее время, которое тратится на просмотр каждой модели.

Самые привлекательные автомобили

Общая категория:

Porsche 911 - 91%

Lexus LC500 - 88%

Ferrari F40 - 88%

Porsche Taycan - 86%

BMW 3 Series - 84%

Tesla Model 3 - 84%

Lamborghini Urus - 83%

Volvo XC40 - 82%

Bugatti Veyron - 78%

Mercedes-AMG GT - 74%

Audi R8 - 74%

Volkswagen Golf - 71%

Hyundai Tucson - 70%

Mercedes-Benz A-Class - 70%

Toyota Yaris - 68%

Land Rover Defender - 68%

Lotus Emira - 66%

McLaren 720S - 65%

BMW i8 - 64%

MG4 EV - 64%

Электромобили:

Porsche Taycan - 86%

Tesla Model 3 - 84%

MG4 EV - 64%

Kia EV6 - 62%

MINI Electric - 60%

Audi e-tron - 60%

Polestar 2 - 56%

Vauxhall Mokka Electric - 49%

Volkswagen ID.3 - 44%

Renault ZOE - 41%

Повседневные автомобили: