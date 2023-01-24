Эксперты проанализировали, как простые люди смотрят на автомобили, и определили самые привлекательные модели. Они выделили четыре категории и назвали победителей.
Специалисты AutoTrader UK провели исследование с целью выявить самые привлекательные автомобили. Для этого они изучили реакцию людей на некоторые модели. Результаты были опубликованы на сайте организации.
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Чтобы определить самые привлекательные автомобили, эксперты использовали технологию отслеживания взгляда. Они показали 32 людям 40 снимков самых популярных автомобилей в разных категориях.
При показе изображений движения глаз отслеживались и записывались, чтобы показать среднее время, необходимое для их фиксации на каждом фото автомобиля. Также изучалось среднее время, которое тратится на просмотр каждой модели.
Самые привлекательные автомобили
Общая категория:
- Porsche 911 - 91%
- Lexus LC500 - 88%
- Ferrari F40 - 88%
- Porsche Taycan - 86%
- BMW 3 Series - 84%
- Tesla Model 3 - 84%
- Lamborghini Urus - 83%
- Volvo XC40 - 82%
- Bugatti Veyron - 78%
- Mercedes-AMG GT - 74%
- Audi R8 - 74%
- Volkswagen Golf - 71%
- Hyundai Tucson - 70%
- Mercedes-Benz A-Class - 70%
- Toyota Yaris - 68%
- Land Rover Defender - 68%
- Lotus Emira - 66%
- McLaren 720S - 65%
- BMW i8 - 64%
- MG4 EV - 64%
Электромобили:
- Porsche Taycan - 86%
- Tesla Model 3 - 84%
- MG4 EV - 64%
- Kia EV6 - 62%
- MINI Electric - 60%
- Audi e-tron - 60%
- Polestar 2 - 56%
- Vauxhall Mokka Electric - 49%
- Volkswagen ID.3 - 44%
- Renault ZOE - 41%
Повседневные автомобили:
- BMW 3 Series - 84%
- Volvo XC40 - 82%
- Volkswagen Golf - 71%
- Hyundai Tucson - 70%
- Mercedes-Benz A-Class - 70%
- Toyota Yaris - 68%
- Land Rover Defender - 68%
- Audi A3 - 61%
- MINI Cooper - 61%
- Nissan Qashqai - 60%