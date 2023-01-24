Експерти проаналізували те, як прості люди дивляться на автомобілі, та визначили найпривабливіші моделі. Вони виділили чотири категорії та назвали переможців.

Спеціалісти AutoTrader UK провели дослідження з метою виявити найпривабливіші автомобілі. І тому вони вивчили реакцію людей деякі моделі. Результати було опубліковано на сайті організації.

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Для того, щоб визначити найпривабливіші автомобілі, експерти використали технологію відстеження погляду. Вони показали 32 людям 40 знімків найпопулярніших автомобілів у різних категоріях.

Під час показу зображень руху очей відстежувалися та записувалися, щоб показати середній час, необхідний їх фіксації на кожному фото автомобіля. Також вивчався середній час, який витрачається на перегляд кожної моделі.

Найпривабливіші автомобілі

Загальна категорія:

Porsche 911 — 91%

Lexus LC500 — 88%

Ferrari F40 — 88%

Porsche Taycan — 86%

BMW 3 Series — 84%

Tesla Model 3 — 84%

Lamborghini Urus — 83%

Volvo XC40 — 82%

Bugatti Veyron — 78%

Mercedes-AMG GT — 74%

Audi R8 — 74%

Volkswagen Golf — 71%

Hyundai Tucson — 70%

Mercedes-Benz A-Class — 70%

Toyota Yaris — 68%

Land Rover Defender — 68%

Lotus Emira — 66%

McLaren 720S — 65%

BMW i8 — 64%

MG4 EV — 64%

Електромобілі:

Porsche Taycan — 86%

Tesla Model 3 — 84%

MG4 EV — 64%

Kia EV6 — 62%

MINI Electric — 60%

Audi e-tron — 60%

Polestar 2 — 56%

Vauxhall Mokka Electric — 49%

Volkswagen ID.3 — 44%

Renault ZOE — 41%

Повсякденні авто: