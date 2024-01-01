Какие автомобили больше всего растут в цене: рейтинг

В последние годы наблюдается бум на ретро-автомобили. Есть даже фонды, которые скупают их в качестве инвестиций, пишет Reuters.

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Из 15 поколений автомобилей, цены на которые больше всего выросли за последнее десятилетие, семь – европейские бренды, преимущественно спортивные и суперкары от BMW, Porsche и Ferrari.

Лидером по росту стоимости стал BMW M5 1988 г.в. - плюс 644%. В 2014 г. за этот автомобиль просили $12,8 тыс., а сейчас он стоит $95,2 тыс.

ТОП-10 коллекционных авто с наибольшим ростом стоимости с 2014 года, по данным Hagerty, Inc: