Какие автомобили больше всего растут в цене: рейтинг

BMW M5 (E28) за десять лет подорожала на 644%
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29 мая, 20:10
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В последние годы наблюдается бум на ретро-автомобили. Есть даже фонды, которые скупают их в качестве инвестиций, пишет Reuters.
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Из 15 поколений автомобилей, цены на которые больше всего выросли за последнее десятилетие, семь – европейские бренды, преимущественно спортивные и суперкары от BMW, Porsche и Ferrari.
Лидером по росту стоимости стал BMW M5 1988 г.в. - плюс 644%. В 2014 г. за этот автомобиль просили $12,8 тыс., а сейчас он стоит $95,2 тыс.
ТОП-10 коллекционных авто с наибольшим ростом стоимости с 2014 года, по данным Hagerty, Inc:
- BMW M5 (E28) 1988г.в.: +644% (цена выросла с $12800 до $95200);
- Porsche 911 (964) 1990-1994г.в: +426% ($35800 - $188200);
- BMW M3 (E30) 1986-1992г.в.: +376% ($46300 - $220300);
- Ferrari 328 GTB/GTS 1985-1989г.в.: +351% ($40800 - $183900);
- Ford F-Series 1973-1979г.в.: +289% ($11700 - $45500);
- Ferrari F355 1994-1999г.в.: +284% ($48700 - $187000);
- Toyota 4Runner 1984-1989г.в.: +280% ($8900 - $33800);
- Porsche 959 1986-1993г.в.: +280% ($685000 - $2600000);
- Ford Mustang 1987-1993 г.в.: +268% ($9000 - $33100);
- Mercedes-Benz W126 1979-1992г.в.: +240% ($8400 - $28600).