Які автомобілі з часом найбільше зростають у ціні: рейтинг

В останні роки спостерігається бум на ретро-автомобілі. Є навіть фонди, які скуповують їх в якості інвестицій, пише Reuters.

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З 15 поколінь автомобілів, ціни на які найбільше зросли за останнє десятиліття, сім – європейські бренди, переважно спортивні та суперкари від BMW, Porsche та Ferrari.

Лідером із зростання вартості став BMW M5 1988 р.в. - плюс 644%. У 2014 р. за цей автомобіль просили $12,8 тис., а зараз він коштує $95,2 тис.

ТОП-10 колекційних авто з найбільшим зростанням вартості з 2014 року, за даними Hagerty, Inc.: