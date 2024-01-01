Які автомобілі з часом найбільше зростають у ціні: рейтинг

BMW M5 (E28) за десять років подорожчала на 644%
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29 травня, 20:10
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В останні роки спостерігається бум на ретро-автомобілі. Є навіть фонди, які скуповують їх в якості інвестицій, пише Reuters.
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З 15 поколінь автомобілів, ціни на які найбільше зросли за останнє десятиліття, сім – європейські бренди, переважно спортивні та суперкари від BMW, Porsche та Ferrari.
Лідером із зростання вартості став BMW M5 1988 р.в. - плюс 644%. У 2014 р. за цей автомобіль просили $12,8 тис., а зараз він коштує $95,2 тис.
ТОП-10 колекційних авто з найбільшим зростанням вартості з 2014 року, за даними Hagerty, Inc.:
- BMW M5 (E28) 1988р.в.: +644% (ціна зросла з$12800 до $95200);
- Porsche 911 (964) 1990-1994р.в: +426% ($35800 - $188200);
- BMW M3 (E30) 1986-1992р.в.: +376% ($46300 - $220300);
- Ferrari 328 GTB/GTS 1985-1989р.в.: +351% ($40800 - $183900);
- Ford F-Series 1973-1979р.в.: +289% ($11700 - $45500);
- Ferrari F355 1994-1999р.в.: +284% ($48700 - $187000);
- Toyota 4Runner 1984-1989р.в.: +280% ($8900 - $33800);
- Porsche 959 1986-1993р.в.: +280% ($685000 - $2600000);
- Ford Mustang 1987-1993 р.в.: +268% ($9000 - $33100);
- Mercedes-Benz W126 1979-1992р.в.: +240% ($8400 - $28600).