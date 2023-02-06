Аналитики из Consumer Reports назвали автомобили, менее всего удовлетворяющие их владельцев.
Антирейтинг возглавил Volkswagen Atlas Cross Sport. Лишь 38% владельцев этого кроссовера заявили, что готовы купить его снова, а остальные сожалеют о его покупке.
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Итак ТОП-5 автомобилей антирейтинга, по версии Consumer Reports:
- Volkswagen Atlas Cross Sport – 38% владельцев купили бы его снова;
- Mercedes-Benz GLB – 39%;
- Infiniti QX50 – 40%;
- Mercedes-Benz GLA – 45%;
- Jeep Compass – 46%.