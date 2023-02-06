Аналитики из Consumer Reports назвали автомобили, менее всего удовлетворяющие их владельцев.

Антирейтинг возглавил Volkswagen Atlas Cross Sport. Лишь 38% владельцев этого кроссовера заявили, что готовы купить его снова, а остальные сожалеют о его покупке.

Читайте также: Какие авто отзывают чаще других: рейтинг

Итак ТОП-5 автомобилей антирейтинга, по версии Consumer Reports: