Аналітики з Consumer Reports назвали автомобілі, які найменше задовольняють їх власників.

Антирейтинг очолив Volkswagen Atlas Cross Sport. Лише 38% власників цього кросовера заявили, що готові купити його знову, а решта жалкують про його покупку.

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Отже ТОП-5 автомобілів антирейтингу, за версією Consumer Reports: