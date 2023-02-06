Аналітики з Consumer Reports назвали автомобілі, які найменше задовольняють їх власників.
Антирейтинг очолив Volkswagen Atlas Cross Sport. Лише 38% власників цього кросовера заявили, що готові купити його знову, а решта жалкують про його покупку.
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Отже ТОП-5 автомобілів антирейтингу, за версією Consumer Reports:
- Volkswagen Atlas Cross Sport - 38% власників купили б його знову;
- Mercedes-Benz GLB - 39%;
- Infiniti QX50 - 40%;
- Mercedes-Benz GLA - 45%;
- Jeep Compass - 46%.