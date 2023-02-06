Аналітики з Consumer Reports назвали автомобілі, які найменше задовольняють їх власників.

Антирейтинг очолив Volkswagen Atlas Cross Sport. Лише 38% власників цього кросовера заявили, що готові купити його знову, а решта жалкують про його покупку.

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Отже ТОП-5 автомобілів антирейтингу, за версією Consumer Reports:

  • Volkswagen Atlas Cross Sport - 38% власників купили б його знову;
  • Mercedes-Benz GLB - 39%;
  • Infiniti QX50 - 40%;
  • Mercedes-Benz GLA - 45%;
  • Jeep Compass - 46%.