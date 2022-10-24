Вкусы и финансовые возможности украинцев в разных регионах отличаются. Но во всех регионах самыми популярными были кроссоверы.

Как сообщал Укравтопром, за три квартала 2022 года в Украине было реализовано 27,8 тыс. новых легковых.

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Наибольший спрос на новые автомобили за этот период наблюдался на рынке столицы. С января по сентябрь киевляне приобрели и зарегистрировали около 8,5 тыс. новых машин.

На втором месте Днепропетровщина, где было реализовано 2,3 тыс. новых легковушек.

Третий результат продемонстрировала Киевская область, парк которой пополнили 2,1 тыс. новых легковых автомобилей.

Также в пятерку региональных лидеров рынка новых автомобилей попали Львовская и Одесская области с результатами 1,5 тыс. и 1,3 тыс. машин соответственно.

Тройка бестселлеров на каждом из этих рынков выглядела так: