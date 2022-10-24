Смаки та фінансові можливості українців у різних регіонах відрізняються. Але у всіх регіонах найпопулярнішими були кросовери.

Як повідомляв Укравтопром, за три квартали 2022 року в Україні було реалізовано 27,8 тис. нових легкових.

Читайте також: Названі найпопулярніші кольори електромобілів українського ринку

Найбільший попит на нові авто за цей період спостерігався на ринку столиці. З січня по вересень кияни придбали та зареєстрували майже 8,5 тис. нових машин.

На другому місці Дніпропетровщина, де було реалізовано 2,3 тис. нових легковиків.

Третій результат продемонструвала Київська область, парк якої поповнили 2,1 тис. нових легкових авто.

Також у п’ятірку регіональних лідерів ринку нових авто потрапили Львівська та Одеська області з результатами 1,5 тис. та 1,3 тис. машин відповідно.

Трійка бестселерів на кожному з цих ринків мала наступний вигляд: