Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в прошлом году реализовало более 12 тыс. арестованных автомобилей.

Больше всего распродали машин марки ВАЗ. “На OpenMarket за 2020 год было продано 1 258 арестованных легковых транспортных средств на общую сумму 142 323 983 грн”, – отметили в пресс-службе ГП “СЕТАМ”.

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По данным ГП, больше всего на OpenMarket за 2020 год реализовано авто таких марок:

ВАЗ – 178 авто на общую сумму 4 088 894 грн. Daewoo – 105 авто на общую сумму 4 039 988 грн. Volkswagen – 70 авто на общую сумму 10 158 857 грн. Toyota – 51 авто на общую сумму 13 160 467 грн. Nissan – 50 авто на общую сумму 7 354 255 грн.

Не менее популярными марками стали: Hyundai (45 авто), Renault (36 авто), Ford (35 авто), KIA (30 авто), Skoda (27 авто).

Также отмечается, что самым дорогим проданным транспортным средством в 2020 году является легковой универсал Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска. Он был реализован за 1 443 000 грн.