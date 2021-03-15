Державне підприємство "СЕТАМ" міністерства юстиції України минулого року реалізувало понад 12 тис. арештованих автівок.

Найбільше розпродали машин марки ВАЗ. “На OpenMarket за 2020 рік було продано 1258 арештованих легкових транспортних засобів на загальну суму 142 323 983 грн”, - зазначили в пресслужбі ДП "СЕТАМ".

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За даними ДП, найбільше на OpenMarket за 2020 рік реалізовано авто таких марок:

ВАЗ — 178 авто на загальну суму 4 088 894 грн. Daewoo — 105 авто на загальну суму 4 039 988 грн. Volkswagen — 70 авто на загальну суму 10 158 857 грн. Toyota — 51 авто на загальну суму 13 160 467 грн. Nissan — 50 авто на загальну суму 7 354 255 грн.

Не менш популярними марками стали: Hyundai (45 авто), Renault (36 авто), Ford (35 авто), KIA (30 авто), Skoda (27 авто).

Також зазначається, що найдорожче проданим транспортним засобом у 2020 році є легковий універсал Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску. Його було реалізовано за 1 443 000 грн.