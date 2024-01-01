Какие автомобили чаще всего угоняют в Украине

Пик автоугонов пришелся на начало полномасштабной войны, а сейчас количество угонов утихает. 765 автомобилей украли в Украине с начала 2024 года по данным Министерства внутренних дел. Впрочем, это все равно больше, чем до начала большой войны.

Чаще всего воруют машины марок NISSAN, ВАЗ и VOLKSWAGEN. По регионам преступления лидируют Донецкая и Херсонская области, посчитали в Опендатаботе.

Кстати какие детали чаще всего воруют в автомобилях

765 авто угнали с начала года в Украине - это самый низкий показатель с начала большой войны. Для сравнения, за то же время в прошлом году было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений - 1,2 тыс. угонов.

Пик активности автоугонщиков пришелся на начало полномасштабной войны – 11,7 тыс. случаев. Всего за три года зафиксировано 15274 угнанных авто.

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Больше всего автокраж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской области – 256 и 166 случаев. В целом это половина – 55% от общего количества похищенных авто в 2024 году.

А вот третье место в этом году заняла Волынская область с 104 кражами - 13.6% от общего количества. Еще год назад антирейтинг замыкала Днепропетровщина с показателем в 137 угнанных авто или 11%. Впрочем, этом году ситуация в регионе улучшилась аж на две позиции в рейтинге.

Традиционно, больше всего воруют легковых автомобилей – 516 транспортных средств или 67,5% в 2024 году. Также угонщиков интересуют грузовики и мотоциклы – 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярностью пользовались и автоприцепы – 113 дел.

Всего в течение большой войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21063) – 2,4 тыс., ГАЗов – 1 тыс. и RENAULT – 750 автомобилей (чаще других воруют DUSTER). Преимущественно, этот топ отражает данные за 2022 год, когда было рекордное количество угонов.

Впрочем следует заметить, что год от года топ авто меняется: так, в 2023 году в тройке лидеров VOLKSWAGEN подвинул RENAULT.

В этом году наиболее популярными среди воров стали машины марки NISSAN – 61 угон (8%). ВАЗ и VOLKSWAGEN также держатся в тройке лидеров – 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.

Среди моделей наибольшим спросом пользовались пикапы. В частности, Mitsubishi L200 похищали 17 раз, Nissan Navara – 15. Популярный среди военных Volkswagen Transporter облюбовали 14 воров.

Напомним, что проверить данные о машине по государственному номеру можно в Опендатаботе.