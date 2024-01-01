Какие детали чаще всего воруют с автомобилей

Воры обычно выбирают детали новых машин, которые можно продать дороже. Судя по всему, их интересует все: от катализаторов до колес и даже номерных знаков, уверен Матас Бузелис, эксперт компании carVertical по сбору автомобильных данных. Как владельцы транспортных средств могут защитить себя?

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Боковые зеркала

Зеркала автомобилей высшего класса могут стоить тысячи гривен - неудивительно, что они пользуются спросом у воров. Зеркала нередко повреждаются в мелких ДТП, а покупатели ищут их на черном рынке.

Есть водители, которые, разбив зеркало, решают сэкономить и "одолжить" его с другого автомобиля. Тем более, что снять зеркало достаточно просто и занимает это всего несколько секунд.

Как защитить? VIN-код автомобиля, выгравированный на зеркалах, может предотвратить кражу. Такой автомобиль будет менее интересен ворам и, вероятнее всего, они обойдут его стороной.

На рынке автозапчастей есть сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все безнравственно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Так что при выборе автомобильных деталей следует выбирать именно Bosch. Рекламна інформація

Фары и противотуманки

В зависимости от модели, фары могут стоить несколько десятков тысяч гривен. Из-за значительного спроса на рынке запчастей, воры часто соблазняются легкой добычей. Украденные фары и другие детали не всегда попадают на рекламные порталы - их часто вывозят за границу.

"Для снятия фар воры могут применить ножницы по металлу, сильно повредив крылья и капот автомобиля. Это дополнительно увеличивает расходы владельца", - говорит Бузелис.

Как защитить? Автомобильные фары также входят в число деталей, на которых эксперты рекомендуют гравировать VIN-код. Хоть это и не очень надежное средство защиты от воров, шанс обнаружить автомобиль без фар значительно снижается.

Номерные знаки

Номерные знаки обычно воруют, чтобы установить на другое транспортное средство и использовать для преступной деятельности. Злоумышленники используют эту тактику, чтобы избежать городских камер и ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Как защитить? Снятие номеров не требует усилий, поэтому единственный способ защитить автомобиль - держать его на закрытой стоянке или хотя бы в хорошо освещенном месте. Немного увеличить работы, а значит и времени на снятие, помогут “хитрые” держатели номеров и обычные пластиковые хомуты, которые удерживают номерную табличку.

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Руль

Подержанный руль автомобиля экономкласса может стоить сотни и тысячи гривен, а роскошного Porsche, BMW, Mercedes-Benz - несколько десятков тысяч гривен. Множество сильно поврежденных автомобилей ввозится в Европу из США, поэтому руль - довольно популярная вещь.

Как защитить? Несмотря на то, что замки руля были популярны в прошлом, сейчас они встречаются очень редко. Единственный способ избежать кражи руля - оставлять автомобиль в безопасном месте.

Отделка салона

Несмотря на то, что детали внутренних панелей воруют реже, чем фары или зеркала, они также достаточно популярны у воров. Обычно воры выбирают панели роскошных автомобилей, которые затем продают частным лицам, а те - ремонтируют поврежденные транспортные средства, или вывозят за границу.

Колеса

Автомобиль, стоящий на домкратах или кирпичах - вечная классика у воров. Снятие колес может потребовать времени, поэтому воры обычно выбирают автомобили, припаркованные далеко от уличных фонарей.

Как защитить? "На автомобильные колеса большой спрос, поэтому найти покупателей несложно. Надежный способ избежать неприятного утреннего сюрприза - применить специальные защитные болты (секретки), которые не дают открутить колесо с помощью обычных инструментов", - объясняет Бузелис.

Катализаторы

В катализаторах используют такие драгоценные металлы, как платина, палладий и родий, что ценятся у торговцев металлоломом. Продав катализатор, воры могут заработать несколько тысяч гривен. Владельцам Toyota и Lexus следует быть особенно бдительными, ведь эти марки чаще всего становятся мишенью преступников. В катализаторах этих марок больше драгоценных металлов, что увеличивает прибыль. Toyota и Lexus выпускают гибриды, а их катализаторы находятся в лучшем состоянии, чем у бензиновых автомобилей.

Как защитить? Пытаясь защититься от воров, многие водители вырезают катализаторы и устанавливают дешевые версии.

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Бузелис отметил, что преступники часто выбирают популярные модели высшего класса, поэтому при покупке такого транспортного средства стоит оценить возможности парковки. Иначе убытки после ночного визита воров могут составить сотни тысяч гривен.

О carVertical

carVertical - это компания, предоставляющая отчеты об истории транспортных средств и работает в 28 странах - почти по всей Европе, в США, Мексике и Австралии. Получая данные из более 900 мировых реестров и баз, carVertical предоставляет исчерпывающие отчеты, помогающие клиентам принимать обоснованные решения при покупке подержанных транспортных средств. В 2023 г. компания зафиксировала рекордный доход в 42,7 млн евро, что на 83% больше, чем в 2022 г. Показательно, что Financial Times, в своем рейтинге FT 1000, признали carVertical одной из самых быстрорастущих компаний Европы за 2023 и 2024 гг. Кроме отчетности, компания руководствуется миссией повышения стандартов и культуры рынка подержанных транспортных средств. В прошлом году система управления информационной безопасностью carVertical получила сертификат ISO/IEC 27001:2017 - самый известный в мире стандарт для систем информационной безопасности.