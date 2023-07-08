Подобно автомобилям колеса также бывают дорогими. Поэтому у них тоже есть системы против похищения. Правда, никакой электроники у них нет.

Ночные воры колес приспособились в считанные минуты поддомкратить чужой автомобиль, открутить диски с шинами и… сбежать с награбленным. Против этого вида краж эффективны только сторож с берданкой, привязанный к машине злой пес, а также механические устройства – колесные "секретки".

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Ключ от секрета в прямом и переносном значении находится у владельца транспортного средства.

Какими бывают секретки на колеса

Без ваших секреток даже шиномонтажники к работе не приступят. Самостоятельно они подобрать "отмычки" тоже не могут, поскольку партии секреток перед поставками тасуются, как игральные карты в колоде.

Рисунки болтов или гаек McGard в каждом комплекте уникальны, они по конфигурации соответствуют идущему в наборе адаптеру. Коллаж: Авто24

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Не исключено, что приобретенный в Киеве или Житомире набор по конфигурации ключа к болтам и гайкам повторится в Тернополе или Одессе. Однако в действительности такое маловероятно – у производителей есть множество вариантов конфигурации. К примеру, секретки из Германии и Италии имеют соответственно 1000 и 500 версий ключей. И их гамма постоянно расширяется.

Если секреток нет, то свой автомобиль можно найти в таком состоянии Фото: abc13.com

На рынке Украины много вариантов колесных секреток нет, но выбор существует. Среди основных брендов этого товара – Farad (Италия), Korex (Корея, но испанская родословная) и McGard Deutschland GmbH (Германия). Не обошлось без китайцев, наиболее масштабно представлены две компании Поднебесной – Zorat Wheels и TechnoLock.

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По мнению экспертов, самыми прочными по материалу изготовления и устойчивыми ко взлому являются колесные секретки, поступающие в Украину под торговой маркой McGard. Пионер колесного крепежа в ценовом диапазоне своей продукции, конечно, недешев, но оно того стоит. О производителях недорогих и поддающихся взлому аналогов пока будем молчать, пусть подтягиваются к передовикам.

Как выбрать секретки на колеса

Чтобы не ошибиться с размерами крепежа, специалисты рекомендуют сначала записать параметры гаек или болтов – их размеры по длине, резьбе, посадке.

В метрике дисков и модели вашего ТС размер колесной фурнитуры прописан. К примеру, М14х1,5. Там первый цифровой индекс указывает диаметр резьбы нужного болта или гайки. Он идентичен размеру отверстия или шпильки. Вторая цифра – шаг резьбы.

В общем, продавцу секреток нужно указать следующие данные:

- тип крепления (болт/гайка);

- посадочное место («юбка»);

- диаметр и шаг резьбы

- длина резьбы болта или гайки;

- размер крепежной головки баллонного ключа





Благодаря показанной "форме цветка" и прочно вращающемуся и усиливающему защиту внешнему кольцу такая комбинация разработчиков Farad предотвращает излом замка. Коллаж: Авто24

В комплекте "секреток" только четыре крепежных фурнитуры и вы на каждом колесе выкручиваете только одну гайку/болт.

Поменять кирпич или чурки на колеса вор может запросто, поскольку владельцу автомобиля оказалось сложно приобрести колесную секретку. Фото: thumbs.dreamstime.com

Сразу уточним, что автомобили made in Europe в основном имеют болтовое крепление колес, а «японцы» и «американцы» – гаечное на шпильках.

Как установить "секретки" на авто

Еще раз убедившись, что в вашем наборе приобретенные конусообразные или сферические «антиворы» совпадают прижимной частью с профилем отверстия в колесном штампованном или литом диске, вручную вкручиваете секретку.

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Не забывайте: колесные болты и гайки сначала нужно несколькими витками накрутить вручную и только потом ключами или пневматикой, но секретку копрессорным устройством не закручивайте, как и аккумуляторным гайковертом. Если этого правила не соблюдать, то вскоре будете менять шпильку, а то и ступицу, что обойдется значительно дороже.

При демонтаже/монтаже секретки отвинчивайте первыми и завинчивайте последними. Фото: piazzasubaru

Главное правило "на потом": секретки закручивайте с меньшим усилием, чем классические болты и гайки, а после этого через 100-150 километров пробега "антизлодея" обязательно подтяните. При демонтаже/монтаже секретки отвинчивайте первыми и завинчивайте последними.

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Открутить гайку имеющимися у вас любыми ранее припасенными ключами не получится – только адаптером из набора. Повод для радости у вас будет отличный – ночные воры не смогут демонтировать колесо из-за той единственной гайки. Увидев секрет, они даже не будут браться за неблагодарное дело, переместятся туда, где колеса проще украсть.

Вы же в любой момент где-то в пути сможете заменить пробитое колесо, имея к своему стандартному инструменту уникальный адаптерный ключ. Если вы забыли его дома или в гараже, то смело вызывайте эвакуатор – никто вам в этом случае не поможет.



Что делать, если потеряли ключ секретки

Если недорогие адаптерные ключи все-таки можно подобрать, то адаптеры серьезных производителей обмануть трудно. Туда уже не убьешь, не зажмешь головку струбциной, поскольку они имеют дополнительный элемент защиты в виде свободно вращающегося стального кольца, предотвращая обхват на головке секретки.

Эту маленькую по размеру инструментальную атрибутику лучше не терять. Но если так случится, то трагедии не делайте. Фото: Farad

Владельцу приобретенного комплекта в случае потери переходника, то есть адаптера к стандартному баллонному ключу, отчаиваться не стоит, поскольку в цифровой базе данных производителя хранится исходный рисунок. В магазине или на сайте производителя нужно предъявить наклейку с кодовой комбинацией оригинального набора и оформить заявку на дубликат. Через некоторое время вам отправят новый ключ.

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Производится копирка быстро, но сроки ее прохождения от производителя в магазин и к владельцу секретки уже зависят от служб доставки.

В любом случае специалисты советуют не терять небольшой по размеру оригинальный переходник, поскольку при ожидании дубликата вам нужно будет в случае прокола шины поставить машину на прикол.