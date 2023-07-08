Подібно до автомобілів колеса також бувають дорогими. Тому вони теж мають системи проти викрадення. Щоправда, жодної електроніки у них нема.

Нічні крадії коліс призвичаїлися за лічені хвилини піддомкратити чужий автомобіль, відкрутити диски з шинами та… чкурнути до свого сховку з награбованим. Проти цього виду крадіжок ефективні лише сторож з берданкою, прив'язаний до машини злий пес, а також механічні пристрої – колісні “секретки”.

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Ключ від секретки у прямому та переносному значенні знаходиться у власника транспортного засобу.

Якими бувають секретки на колеса

Без ваших секреток навіть шиномонтажники за роботу не візьмуться. Самотужки вони підібрати "відмички" також не можуть, оскільки партії секреток перед поставками тасуються, як гральні карти в колоді.

Малюнки болтів або гайок McGard у кожному комплекті унікальні, вони за конфігурацією відповідають адаптеру, що йде у наборі. Колаж: Авто24

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Не виключено, що придбаний у Києві чи Житомирі набір за конфігурацією ключа до болтів та гайок повториться у Тернополі чи Одесі. Однак насправді у виробників є безліч варіантів конфігурації. Наприклад, секретки з Німеччини та Італії мають відповідно 1000 і 500 версій ключів. І їхня палітра постійно розширюється.

Якщо секреток немає, то своє авто можна знайти у такому стані Фото: abc13.com

На ринку України багато варіантів колісних секреток нема, але вибір існує. Серед основних брендів цього товару – Farad (Італія), Korex (Корея, але іспанський родовід) та McGard Deutschland GmbH (Німеччина). Не обійшлося без китайців, найбільш масштабно представлено дві компанії Піднебесної – Zorat Wheels та TechnoLock.

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На думку експертів, найміцнішими за матеріалом виготовлення і найстійкішими до злому є колісні секретки, що надходять в Україну під торговою маркою McGard. Піонер колісного кріплення в ціновому діапазоні своєї продукції, звичайно, недешевий, але воно того варте. Про виробників недорогих і підвладних зламу аналогів поки мовчатимемо, нехай підтягуються до передовиків.

Як обрати секретки на колеса

Щоб не помилитися з розмірами кріплення, фахівці рекомендують спочатку записати параметри гайок або болтів – їх розміри по довжині, різьбленню, посадці.

У метриці дисків та моделі вашого ТС розмір колісної фурнітури прописаний. Наприклад, М14х1,5. Там перший цифровий індекс вказує на діаметр різьблення потрібного болта чи гайки. Він ідентичний розміру отвору чи шпильки. Друга цифра – крок різьблення.

Загалом продавцю секреток потрібно вказати такі дані:

- тип кріплення (болт/гайка);

- посадкове місце («спідниця»);

- діаметр та крок різьблення

- довжина різьблення болта або гайки;

- розмір кріпильної головки балонного ключа





Завдяки показаній "формі квітки" і зовнішньому кільцю, що міцно обертається і посилює захист, така комбінація розробників Farad запобігає зламу замка. Колаж: Авто24

В комплекті “секреток” тільки чотири фурнітури кріплення і ви на кожному колесі викручуєте тільки одну гайку/болт.

Поміняти цеглу чи цурки на колеса злодій може запросто, оскільки власнику автомобіля виявилося складно придбати колісну секретку. Фото: thumbs.dreamstime.com

Відразу уточнимо, що автомобілі made in Europe в основному мають болтове кріплення коліс, а «японці» та «американці» – гайкове на шпильках.

Як встановити “секретки” на авто

Ще раз переконавшись, що у вашому наборі придбані конусуподібні або сферичні «антизлодюги» збігаються притискною частиною з профілем отвору в колісному штампованому або литому диску, вручну вкручуєте секретку.

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Не забувайте: колісні болти та гайки спочатку потрібно кількома витками накрутити вручну і тільки потім ключами або пневматикою, але нею секретку не закручуйте, як і акумуляторним гайковертом. Якщо цього правила не дотримуватися, то незабаром мінятимете шпильку, а то й маточину (ступицю), що обійдеться значно дорожче.

При демонтажі/монтажі секретки відкручуйте першими та закручуйте останніми. Фото: piazzasubaru

Головне правило “на потім”: секретки закручуйте з меншим зусиллям, ніж класичні болти та гайки, а після цього через 100-150 кілометрів пробігу “антизлодюгу” обов'язково підтягніть. При демонтажі/монтажі секретки відкручуйте першими та закручуйте останніми.

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Назад відкрутити гайку наявними у вас будь-якими раніше припасеними ключами не вийде – тільки адаптером з набору. Привід для радості у вас буде чудовий – нічні злодії не зможуть демонтувати колесо через ту єдину гайку. Побачивши секрет, вони навіть не будуть братися за невдячну справу, перемістяться туди, де колеса простіше вкрасти.

Ви ж будь-якої миті десь в дорозі зможете замінити пробите колесо, маючи до свого стандартного інструменту унікальний адаптерний ключ. Якщо ви забули його вдома або в гаражі, то сміливо викликайте евакуатор – ніхто вам у цьому випадку не допоможе.



Що робити, якщо втратили ключ секретки

Якщо недорогі адаптерні ключі все-таки можна підібрати, то адаптери серйозних виробників обдурити важко. Туди вже не вб'єш, не затиснеш головку струбциною, оскільки вони мають додатковий елемент захисту у вигляді сталевого кільця, що вільно обертається, запобігаючи обхвату на головці секретки.

Цю невеличку за розміром інструментальну атрибутику бажано не губити. Але коли вже так станеться, то трагедії не робіть. Фото: Farad

Власнику придбаного комплекту у разі втрати перехідника, тобто адаптера до стандартного балонного ключа, впадати у відчай не варто, оскільки у цифровій базі даних виробника зберігається вихідний малюнок. У магазині чи на сайті виробника треба пред'явити наклейку з кодовою комбінацією оригінального набору, та оформити заявку на дублікат. Через деякий час новий ключ вам мають вислати.

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Робиться копірка швидко, але терміни її доставки від виробника в магазин і до власника секретки вже залежать від служб доставки.

У будь-якому випадку фахівці радять не втрачати невеликий за розміром оригінальний перехідник, оскільки під час очікування дубліката вам потрібно буде у разі проколу шини поставити машину на прикол.