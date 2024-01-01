Які деталі найчастіше крадуть в автомобілях

Злодії зазвичай вибирають деталі нових машин, які можна продати дорожче. Судячи з усього, їх цікавить все: від каталізаторів до коліс і навіть номерних знаків, впевнений Матас Бузеліс, експерт компанії carVertical зі збору автомобільних даних. Як власники транспортних засобів можуть захистити себе?

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Бічні дзеркала

Дзеркала автомобілів вищого класу можуть коштувати тисячі гривень — не дивно, що вони мають попит у злодіїв. Дзеркала нерідко пошкоджуються в дрібних ДТП, а покупці шукають їх на чорному ринку.

Є водії, які, розбивши дзеркало, вирішують заощадити та «позичити» його з іншого автомобіля. Тим паче, що зняти дзеркало досить просто й займає це лише кілька секунд.

Як захистити? VIN-код автомобіля, вигравійований на дзеркалах, може запобігти крадіжці. Такий автомобіль буде менш цікавий злодіям і, найімовірніше, вони обійдуть його стороною.

На ринку автозапчастин існує сотні чи тисячі виробників та торгових марок. Більшість з них спеціалізується на певних типах деталей, тож запам'ятати усі неморжливо. В німецього концерну Bosch - найбільший перелік автозапчастин та бездоганна репутація. Тож при виборі автомобільних деталей варто обирати саме Bosch. Рекламна інформація

Фари та протитуманки

Залежно від моделі, фари можуть коштувати кілька десятків тисяч гривень. Через значний попит на ринку запчастин, злодії часто спокушаються легкою здобиччю. Вкрадені фари та інші деталі не завжди потрапляють на рекламні портали — їх часто вивозять за кордон.

«Для зняття фар злодії можуть застосувати ножиці по металу, сильно пошкодивши крила й капот автомобіля. Це додатково збільшує витрати власника», — каже Бузеліс.

Як захистити? Автомобільні фари також входять до числа деталей, на яких експерти рекомендують гравіювати VIN-код. Хоч це й не дуже надійний засіб захисту від злодіїв, шанс виявити автомобіль без фар значно знижується.

Номерні знаки

Номерні знаки зазвичай крадуть, щоб встановити на інший транспортний засіб і використати для злочинної діяльності. Зловмисники використовують цю тактику, щоб уникнути міських камер і ввести в оману правоохоронні органи.

Як захистити? Зняття номерів не потребує зусиль, тому єдиний спосіб захистити автомобіль — тримати його на закритій стоянці або хоча б у добре освітленому місці. Трохи збільшити роботи, а значить і часу на знімання, допоможуть “хитрі” тримачі номерів та звичайні пластикові хомути, які утримують номерну табличку.

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Кермо

Вживане кермо автомобіля економкласу може коштувати сотні й тисячі гривень, а розкішного Porsche, BMW, Mercedes-Benz — кілька десятків тисяч гривень. Безліч сильно пошкоджених автомобілів ввозиться до Європи зі США, тому кермо — досить популярна річ.

Як захистити? Попри те, що замки керма були популярні в минулому, зараз вони зустрічаються дуже рідко. Єдиний спосіб уникнути крадіжки керма — залишати автомобіль у безпечному місці.

Оздоблення салону

Попри те, що деталі внутрішніх панелей крадуть рідше, ніж фари чи дзеркала, вони також досить популярні у злодіїв. Зазвичай злодії обирають панелі розкішних автомобілів, які потім продають приватним особам, а ті — ремонтують пошкоджені транспортні засоби, або вивозять за кордон.

Колеса

Автомобіль, що стоїть на домкратах або цеглинах — вічна класика у злодіїв. Зняття коліс може потребувати часу, тож злодії зазвичай обирають автомобілі, припарковані далеко від вуличних ліхтарів.

Як захистити? «На автомобільні колеса великий попит, тож знайти покупців нескладно. Надійний спосіб уникнути неприємного ранкового сюрпризу — застосувати спеціальні захисні болти (секретки), які не дають відкрутити колесо за допомогою звичайних інструментів», — пояснює Бузеліс.

Каталізатори

У каталізаторах використовують такі дорогоцінні метали, як платина, паладій та родій, що цінуються у торговців металобрухтом. Продавши каталізатор, злодії можуть заробити кілька тисяч гривень. Власникам Toyota й Lexus слід бути особливо пильними, адже ці марки найчастіше стають мішенню злочинців. У каталізаторах цих марок більше дорогоцінних металів, що збільшує прибуток. Toyota й Lexus випускають гібриди, а їх каталізатори перебувають у кращому стані, ніж у бензинових автомобілів.

Як захистити? Намагаючись захиститися від злодіїв, багато водіїв вирізають каталізатори й встановлюють дешеві версії.

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Бузеліс зазначив, що злочинці часто обирають популярні моделі вищого класу, тож під час купівлі такого транспортного засобу варто оцінити можливості паркування. Інакше збитки після нічного візиту злодіїв можуть скласти сотні тисяч гривень.

Про carVertical

carVertical — це компанія, що надає звіти про історію транспортних засобів і працює у 28 країнах — майже по всій Європі, у США, Мексиці та Австралії. Отримуючи дані з понад 900 світових реєстрів та баз, carVertical надає вичерпні звіти, що допомагають клієнтам приймати обґрунтовані рішення під час купівлі вживаних транспортних засобів. У 2023 р. компанія зафіксувала рекордний дохід у 42,7 млн євро, що на 83% більше, ніж у 2022 р. Показово, що Financial Times, у своєму рейтингу FT 1000, визнали carVertical однією з найбільш швидкозростаючих компаній Європи за 2023 та 2024 рр. Окрім звітності, компанія керується місією підвищення стандартів та культури ринку вживаних транспортних засобів. Минулого року система управління інформаційною безпекою carVertical отримала сертифікат ISO/IEC 27001:2017 — найвідоміший у світі стандарт для систем інформаційної безпеки.