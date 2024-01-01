Які автомобілі найчастіше крадуть в Україні

Пік автовикрадень припав на початок повномасштабної війни, а наразі кількість угонів вщухає. 765 автомобілів вкрали в Україні від початку 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ. Втім, це все одно більше, аніж до початку великої війни.

Найчастіше крадуть машини марок NISSAN, ВАЗ та VOLKSWAGEN. За регіонами злочину лідирують Донецька та Херсонська області, порахували в Опендатаботі.

До речі які деталі найчастіше крадуть в автомобілях

765 авто викрали від початку року в Україні — це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів — 1,2 тис. угонів.

Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни – 11,7 тис. випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто.

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Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області – 256 та 166 випадків. Загалом це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область з 104 крадіжками — 13.6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.

Традиційно, найбільше крадуть легкових автомобілів – 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Також викрадачів цікавлять вантажівки та мотоцикли – 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю користувалися й автопричепи – 113 справ.

Загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) – 2,4 тис., ГАЗів – 1 тис. та RENAULT – 750 автівок (частіше за інших крадуть DUSTER). Переважно, цей топ відбиває дані за 2022 рік, коли була рекордна кількість угонів.

Втім слід зауважити, що рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів VOLKSWAGEN посунув RENAULT.

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки NISSAN – 61 викрадення (8%). ВАЗ та VOLKSWAGEN також тримаються у трійці лідерів – 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Серед моделей найбільшим попитом користувались пікапи. Зокрема, Mitsubishi L200 викрадали 17 разів, Nissan Navara – 15. Популярний серед військових Volkswagen Transporter вподобали 14 крадіїв.

Нагадаємо, що перевірити дані про машину за державним номером можна в Опендатаботі.