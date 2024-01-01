Какие автомобили дороже всего содержать: рейтинг

Стоимость владения автомобилем на долгий срок значительно превышает сумму, которую вы платите за сам автомобиль. Ключевой вопрос заключается в том, что во время ремонта автомобиль не может выполнять свои функции и при этом требует средств на ремонт.

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Чтобы лучше понять, как расходы растут со временем и отличаются в зависимости от бренда, исследователи попросили участников ежегодных автоопросов 2023 года сообщить, сколько они заплатили за общее техническое обслуживание (замена масла, шин и т.д.) и ремонт в течение предыдущего года. Исследователи не включили расходы, связанные с ремонтом после ДТП.

Знание типичных расходов на владение каждой маркой может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, избежав сюрпризов, или выбрав менее дорогой бренд для обслуживания, или соответственно спланировав бюджет.

"Разница в обслуживании автомобиля в среднем между некоторыми брендами может быть большой в течение 10-летнего периода времени", - говорит Стивен Элек, руководитель программы Consumer Reports по аналитике автомобильных данных. "Кроме того, дорогие роскошные транспортные средства часто оказываются очень дорогими в обслуживании со временем".

Сравнивая совокупные расходы по маркам за годы с первого по пятый и с шестого по 10, мы обнаружили, что у Tesla были самые низкие расходы на обслуживание. На противоположном конце рейтинга несколько немецких автопроизводителей кластеризованы как самые дорогие марки, а именно Audi , BMW , Mercedes-Benz и Porsche.