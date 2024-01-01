Які автомобілі найдорожче утримувати: рейтинг

Вартість володіння автомобілем на довгий термін значно перевищує суму, яку ви платите за сам автомобіль. Ключове питання полягає в тому, що під час ремонту автомобіль не може виконувати свої функції й при цьому вимагає коштів на ремонт.

Читайте також: Які автомобілі найлегше продати в Україні: рейтинг

Щоб краще зрозуміти, як витрати зростають з часом і відрізняються залежно від бренду, дослідники попросили учасників щорічних автоопитувань 2023 року повідомити, скільки вони заплатили за загальне технічне обслуговування (заміна масла, шин тощо) і ремонт протягом попереднього року. Дослідники не включили витрати, пов’язані з ремонтом після ДТП.

Знання типових витрат на володіння кожною маркою може допомогти вам заощадити гроші в довгостроковій перспективі, уникнувши сюрпризів, або вибравши менш дорогий бренд для обслуговування, або відповідно спланувавши бюджет.

«Різниця в обслуговуванні автомобіля в середньому між деякими брендами може бути великою протягом 10-річного періоду часу», — говорить Стівен Елек, керівник програми Consumer Reports з аналітики автомобільних даних. «Крім того, дорогі розкішні транспортні засоби часто виявляються дуже дорогими в обслуговуванні з часом».

Порівнюючи сукупні витрати за марками за роки з першого по п’ятий і з шостого по 10, ми виявили, що у Tesla були найнижчі витрати на обслуговування. На протилежному кінці рейтингу кілька німецьких автовиробників кластеризовані як найдорожчі марки, а саме Audi , BMW , Mercedes-Benz і Porsche .