Какие автомобили из Китая выбирают украинцы: рейтинг

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 931 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% больше, по сравнению с маем 2023 года.

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Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); подержанных – 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 110 ед.; Honda M-NV - 72 ед.; Nissan Ariya - 58 ед.; BYD Song Plus - 48 ед.; Chery Tiggo 4 Pro - 35 ед.;

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: