Какие автомобили из Китая выбирают украинцы: рейтинг

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине
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14 июня, 10:30
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 931 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% больше, по сравнению с маем 2023 года.
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Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); подержанных – 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 79%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen ID.4 - 110 ед.;
- Honda M-NV - 72 ед.;
- Nissan Ariya - 58 ед.;
- BYD Song Plus - 48 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro - 35 ед.;
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 - 41 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 20 ед.;
- Buick Envision - 15 ед.;
- Polestar 2 - 12 ед.;
- Geely Emgrand 7 - 12 ед.