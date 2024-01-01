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Какие автомобили из Китая выбирают украинцы: рейтинг

Почти 80% китайских авто, которые импортировали в Украину в мае, это модели с электроприводом.
Какие китайские авто выбирают украинцы - Auto24

Volkswagen iD.4 китайского производства остается самым популярным новым электромобилем в Украине

Евгений Гудущан
logo14 июня, 10:30
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 931 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 8% больше, по сравнению с маем 2023 года.

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Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); подержанных – 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Volkswagen ID.4 - 110 ед.;
  2. Honda M-NV - 72 ед.;
  3. Nissan Ariya - 58 ед.;
  4. BYD Song Plus - 48 ед.;
  5. Chery Tiggo 4 Pro - 35 ед.;

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Volkswagen ID.4 - 41 ед.;
  2. Volkswagen ID.6 - 20 ед.;
  3. Buick Envision - 15 ед.;
  4. Polestar 2 - 12 ед.;
  5. Geely Emgrand 7 - 12 ед.
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