Илон Маск считает китайских производителей электромобилей "чрезвычайно хорошими" и думает, что они "будут иметь значительный успех за пределами Китая".

Как сообщает AUTO-Consulting, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что китайские автопроизводители "снесли бы" большинство других автомобильных компаний мира, если бы не было торговых барьеров.

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"По нашим наблюдениям, китайские автопроизводители – наиболее конкурентоспособные автомобильные компании в мире", – сказал технологический миллиардер во время телефонной конференции Tesla, отвечая на вопрос, видит ли он возможности для партнерства с китайскими производителями.

"Я думаю, что они будут иметь значительный успех за пределами Китая", – сказал Маск, добавив, что без торговых барьеров китайские автопроизводители "практически разрушат" своих иностранных конкурентов.

"Они чрезвычайно хороши", – сказал Маск, но Tesla не видит "очевидной возможности для партнерства", кроме как поделиться своей сетью станций Tesla Supercharger.

Американский гигант электромобилей сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, в первую очередь BYD, как в Китае, так и за рубежом.

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За период с октября по декабрь BYD продала рекордные 944 779 новых автомобилей с батареями, в том числе 526 409 чистых электромобилей, впервые обогнав Tesla как крупнейшего производителя электромобилей.

Между тем, водители Tesla в Китае сталкиваются с ограничениями на въезд в более связанные с правительством объекты из-за опасений относительно безопасности данных на фоне политической напряженности между Вашингтоном и Пекином, что наносит сложности компании Маска на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

На фоне усиления конкуренции и политической неопределенности Tesla снова снизила цены в Китае в этом месяце, после нескольких демпингов в течение прошлого года. Она также снизила цены на несколько моделей в Европе.

Несмотря на соперничество с BYD, Tesla все еще рассматривает китайскую компанию как важного поставщика аккумуляторов. "Мы очень ценим наших поставщиков. Вы знаете, что Panasonic, очевидно, является нашим старейшим поставщиком. Удивительная компания. У нас есть CATL, у нас есть LG", – сказал Маск и после долгой паузы добавил: "И BYD".

В 2024 году Tesla планирует увеличить заказы от вышеупомянутых поставщиков батарей, сообщил генеральный директор во время телефонного звонка.