Ілон Маск вважає китайських виробників електромобілів "надзвичайно хорошими" і думає що вони "матимуть значний успіх за межами Китаю".

Як повідомляє AUTO-Consulting, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що китайські автовиробники "знесли б" більшість інших автомобільних компаній світу, якби не було торговельних бар'єрів.

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"За нашими спостереженнями, китайські автовиробники – найбільш конкурентоспроможні автомобільні компанії у світі", – сказав технологічний мільярдер під час телефонної конференції Tesla, відповідаючи на запитання, чи бачить він можливості для партнерства з китайськими виробниками.

"Я думаю, що вони матимуть значний успіх за межами Китаю", – сказав Маск, додавши, що без торговельних бар'єрів китайські автовиробники "практично зруйнують" своїх іноземних конкурентів.

"Вони надзвичайно хороші", – сказав Маск, але Tesla не бачить "очевидної можливості для партнерства", окрім як поділитися своєю мережею станцій Tesla Supercharger.

Американський гігант електромобілів стикається з посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників, в першу чергу BYD, як в Китаї, так і за кордоном.

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За період з жовтня по грудень BYD продала рекордні 944 779 нових автомобілів з батареями, в тому числі 526 409 чистих електромобілів, вперше обігнавши Tesla як найбільшого виробника електромобілів.

Тим часом, водії Tesla в Китаї стикаються з обмеженнями на в'їзд в більш пов'язані з урядом об'єкти через побоювання щодо безпеки даних на тлі політичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном, що завдає складнощів компанії Маска на найбільшому в світі ринку електромобілів.

На тлі посилення конкуренції та політичної невизначеності Tesla знову знизила ціни в Китаї цього місяця, після кількох демпінгів протягом минулого року. Вона також знизила ціни на кілька моделей в Європі.

Незважаючи на суперництво з BYD, Tesla все ще розглядає китайську компанію як важливого постачальника акумуляторів. "Ми дуже цінуємо наших постачальників. Ви знаєте, що Panasonic, очевидно, є нашим найстарішим постачальником. Дивовижна компанія. У нас є CATL, у нас є LG", – сказав Маск і після довгої паузи додав: "І BYD".

У 2024 році Tesla планує збільшити замовлення від вищезгаданих постачальників батарей, повідомив генеральний директор під час телефонного дзвінка.