Які автомобілі з Китаю обирають українці: рейтинг

Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року.

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З цієї кількості: нових – 697 од. (+16%); вживаних – 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 110 од.;

Honda M-NV - 72 од.;

Nissan Ariya - 58 од.;

BYD Song Plus - 48 од.;

Chery Tiggo 4 Pro - 35 од.;

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 41 од.;

Volkswagen ID.6 - 20 од.;

Buick Envision - 15 од.;

Polestar 2 - 12 од.;

Geely Emgrand 7 - 12 од.

