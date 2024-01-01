Які автомобілі з Китаю обирають українці: рейтинг

Volkswagen iD.4 китайського виробництва лишається найпопулярнішим новим електромобілем в Україні
Впродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 8% більше, в порівнянні з травнем 2023 року.
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З цієї кількості: нових – 697 од. (+16%); вживаних – 234 од. (-10%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 79%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
Volkswagen ID.4 - 110 од.;
Honda M-NV - 72 од.;
Nissan Ariya - 58 од.;
BYD Song Plus - 48 од.;
Chery Tiggo 4 Pro - 35 од.;
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
Volkswagen ID.4 - 41 од.;
Volkswagen ID.6 - 20 од.;
Buick Envision - 15 од.;
Polestar 2 - 12 од.;
Geely Emgrand 7 - 12 од.