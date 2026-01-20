Какие автомобили из США покупали украинцы в 2025 году

В 2025 году украинцы приобрели почти 61,6 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. По данным отраслевой статистики Укравтопром, этот сегмент сформировал 22 процента всех впервые зарегистрированных подержанных легковушек в Украине.

В годовом измерении спрос на американские авто с пробегом вырос на 48 процентов. Такая динамика свидетельствует об устойчивом восстановлении импортного канала после логистических ограничений предыдущих лет и о сохранении ценовой привлекательности аукционных автомобилей из США.

Средний возраст "американцев", которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составлял 5,2 года. Это заметно меньше, чем средний показатель общего сегмента импортируемых подержанных авто, что делает поставки из США привлекательными для покупателей, ориентированных на относительно свежие модели.

Структура импорта по типу силовых установок демонстрирует четкий технологический сдвиг. Электромобили сформировали 52 процента от общего объема ввезенных авто из США. Доля бензиновых моделей составила 34 процента, гибридов 7 процентов, дизельных авто 4 процента, машин с ГБО 3 процента.

Доминирование электрокаров объясняется сочетанием нескольких факторов: выгодными ценами на страховые аукционы, развитым предложением Tesla на американском рынке, а также налоговыми льготами и более низкими затратами на эксплуатацию в Украине.

Самые популярные модели подержанных авто из США в 2025 году:

Tesla Model Y – 10 342 авто Tesla Model 3 – 9 106 авто Ford Escape – 3 796 авто Tesla Model S – 3 075 авто Chevrolet Bolt – 2 965 авто

Фактически три из пяти позиций рейтинга занимают модели Tesla, что подтверждает лидерство бренда среди импортируемых электромобилей. В то же время присутствие Ford Escape и Chevrolet Bolt свидетельствует о стабильном спросе на доступные по цене кроссоверы и компактные электрокары.

Эксперты рынка ожидают, что в 2026 году сегмент авто из США будет сохранять рост, однако темпы могут замедлиться из-за валютных колебаний, подорожания логистики и усиления конкуренции с европейским рынком электромобилей.