Які авто з США купували українці у 2025 році

У 2025 році українці придбали майже 61,6 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. За даними галузевої статистики Укравтопром, цей сегмент сформував 22 відсотки всіх уперше зареєстрованих вживаних легковиків в Україні.

У річному вимірі попит на американські авто з пробігом зріс на 48 відсотків. Така динаміка свідчить про стійке відновлення імпортного каналу після логістичних обмежень попередніх років і про збереження цінової привабливості аукціонних автомобілів зі США.

Середній вік «американців», які торік поповнили український автопарк, становив 5,2 року. Це помітно менше, ніж середній показник загального сегмента імпортованих вживаних авто, що робить поставки зі США привабливими для покупців, орієнтованих на відносно свіжі моделі.

Структура імпорту за типом силових установок демонструє чіткий технологічний зсув. Електромобілі сформували 52 відсотки від загального обсягу ввезених авто зі США. Частка бензинових моделей склала 34 відсотки, гібридів 7 відсотків, дизельних авто 4 відсотки, машин з ГБО 3 відсотки.

Домінування електрокарів пояснюється поєднанням кількох факторів: вигідними цінами на страхові аукціони, розвиненою пропозицією Tesla на американському ринку, а також податковими пільгами та нижчими витратами на експлуатацію в Україні.

Найпопулярніші моделі вживаних авто зі США у 2025 році:

Tesla Model Y – 10 342 авто Tesla Model 3 – 9 106 авто Ford Escape – 3 796 авто Tesla Model S – 3 075 авто Chevrolet Bolt – 2 965 авто

Фактично три з п’яти позицій рейтингу займають моделі Tesla, що підтверджує лідерство бренду серед імпортованих електромобілів. Водночас присутність Ford Escape та Chevrolet Bolt свідчить про стабільний попит на доступніші за ціною кросовери та компактні електрокари.

Експерти ринку очікують, що у 2026 році сегмент авто зі США зберігатиме зростання, однак темпи можуть сповільнитися через валютні коливання, подорожчання логістики та посилення конкуренції з європейським ринком електромобілів.