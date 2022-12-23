Финальная стоимость трех лотов, которая была зафиксирована в начале декабря – от двух до 25 долларов США!

Некоторые автомобили настолько непопулярны на американских автоаукционах, что никто за них не дает более-менее приемлемую цену. Хотя это могут быть почти целые машины или не очень поврежденные. Сервис AutoAstat обнаружил несколько таких автомобилей, которые были проданы за смешные несколько долларов в начале декабря.

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2015 FORD ESCAPE – 2 доллара

Торги по этому свежему кроссоверу 13 декабря на аукционе Copart закончились на отметке всего $2 (два доллара, то есть 80 гривен!). Почему так? Ведь стоимость целого 2015 года FORD ESCAPE на американском рынке – $12 148. Эксперты посчитали, что для восстановления этого "Форда" нужно около 10 тысяч долларов, но на фото видно, что здесь и трех тысяч достаточно. Наверное, такая низкая цена связана с тем, что машина находится на Гавайях, а везти ее оттуда ну очень дорого.

2008 BMW 3 SERIES – 5 долларов

Да, вам не показалось: эта мечта подростков, 3,0-литровый BMW 3 серии – без колес. Машина так нравилась кому-то из тинейджеров, что они ее разграбили. Там нет не только колес, но и частей подвески, да еще многого. Впрочем, сумма отсутствующих деталей не такая большая – всего две тысячи долларов. Машина тоже на Гавайях, потому привезти ее даже по запчастям проблематично.

2012 CHEVROLET MALIBU

Внешне этот Chevroelt полностью цел. Да еще находится во Флориде – недалеко от порта. Но почему тогда за него дали всего четверть сотни? Целый он стоит в Америке 9 тысяч. Но этот экземпляр решил стать подлодкой – да, его вытащили из воды. Теперь никто не может дать гарантии, поедет ли эта машина в Малибу еще хотя бы разок. Ведь даже на одометре у него всего 1 миля, но ведь это явный "глюк"! Так же и с другой электроникой, а о запахе мы можем только догадываться...

Заключение Авто24

Конечно, из дешевой рыбы не бывает наваристой ухи. Поэтому каждая цена на аукционе “за копейки” имеет свою причину. Это может быть непопулярная модель, серьезные повреждения, проблемы с документами или большая стоимость доставки. Впрочем, бывает и так, что для одних это проблема, для других – преимущество. Возможно, вы скоро отправитесь в отпуск на Гавайи. Там нечего будет делать, поэтому разберете на запчасти BMW...