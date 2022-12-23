Фінальна вартість трьох лотів, яка була зафіксована на початку грудня - від двох до 25 доларів США!

Деякі автомобілі настільки непопулярні на американських автоаукціонах, що за них навіть ніхто не дає більш-менш прийнятну ціну. Хоча це можуть бути майже цілі машини, або не дуже пошкоджені. Сервіс AutoAstat виявив кілька таких автомобілів, які були продані за смішні кілька баксів на початку грудня.

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2015 FORD ESCAPE – 2 долари

Торги щодо цього свіжого кросовера 13 грудня на аукціоні Copart закінчились на позначці всього $2 (два долари, тобто 80 гривень!). Чому так? Адже вартість цілого 2015 FORD ESCAPE на американському ринку – $12 148. Експерти порахували, що для відновлення цього “Форда” треба близько 10 тисяч доларів, але ж на фото видно, що тут і трьох тисяч досить. Певно, така низька ціна пов’язана з тим, що машина знаходиться на Гаваях, а везти її звідти ну дууже дорого.

2008 BMW 3 SERIES – 5 доларів

Так, вам не здалося: ця мрія підлітків 3,0-літровий BMW 3 серії – без коліс. Машина так подобалась комусь з тінейджерів, що вони її розграбували. Там нема не лише коліс, але і частин підвіски, та ще й багато чого. Втім, відсутніх деталей не так багато – всього на дві тисячі доларів. Машина теж на Гаваях, тому привезти її навіть по запчастинах проблематично.

2012 CHEVROLET MALIBU

Зовні цей Chevroelt цілком цілий. Та ще й знаходиться у Флориді – недалеко від порту. Але чому ж тоді за нього дали всього чверть сотні? Цілий він коштує в Америці аж 9 тисяч. Але цей екземпляр вирішив стати підводним човном – так, його витягнули з води. Тепер ніхто не може дати гарантії, чи поїде ця машина в Малібу ще хоча б разочок. Адже навіть на одометрі у нього всього 1 миля, але ж це явний “глюк”! Так само і з іншою електронікою, а про запах ми можемо лише здогадуватись...

Висновок Авто24

Звичайно, з дешевої риби не буває наваристої ухи. Тому кожна ціна на аукціоні “за копійки” має свою причину. Це може бути непопулярна модель, суттєві пошкодження, проблеми з документами чи велика вартість доставки. Втім, трапляється й так, що для одних це проблема, для інших – перевага. Можливо, ви незабаром вирушите у відпустку на Гаваї. Там не буде чого робити, тож розберете на запчастини BMW...